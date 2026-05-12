Ajker Patrika
খুলনা

সুন্দরবনের কুখ্যাত ডাকাত মেজ জাহাঙ্গীর আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
সুন্দরবনের কুখ্যাত ডাকাত মেজ জাহাঙ্গীর আটক
কোস্ট গার্ডের অভিযানে আটক ডাকাত মেজ জাহাঙ্গীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুন্দরবনের কুখ্যাত ডাকাত মো. জাহিদুল ইসলাম ওরফে মেজ জাহাঙ্গীরকে (৫৬) আটক করেছে কোস্ট গার্ড। গতকাল সোমবার রাতে সুন্দরবনের শিবসা নদীর আদাচাই ফরেস্ট অফিস-সংলগ্ন কালীর খাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করেন কোস্ট গার্ড বেইস মোংলার সদস্যরা। এ সময় দুটি একনলা বন্দুক ও পাঁচ রাউন্ড তাজা কার্তুজ জব্দ করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।

আটক ডাকাত মেজ জাহাঙ্গীর নড়াইল জেলার নড়াগাতী থানার বাসিন্দা। তিনি মেজ জাহাঙ্গীর ডাকাত বাহিনীর প্রধান। দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবনে ডাকাতি ও জেলেদের জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায় করে আসছে মেজ জাহাঙ্গীর ও তাঁর বাহিনী।

কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা সাব্বির আলম সুজন জানান, সুন্দরবন অঞ্চলে সক্রিয় সব বনদস্যুর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কঠোর অবস্থানে রয়েছে। এর অংশ হিসেবে কোস্ট গার্ডের নেতৃত্বে ‘অপারেশন রিস্টোর পিস ইন সুন্দরবন’ ও ‘অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ড’ নামে দুটি বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এই অভিযানের ধারাবাহিক সফলতা হিসেবে চতুর্থবারের মতো অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ডের আওতায় অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত ডাকাত মেজ জাহাঙ্গীরকে আটক করা হয়।

বিষয়:

খুলনা জেলাআটকডাকাতখুলনা বিভাগখুলনাকোস্টগার্ডমোংলাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

সম্পর্কিত

ভাঙা সেতুর ওপর সুপারিগাছ দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার

ভাঙা সেতুর ওপর সুপারিগাছ দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার

নারীর টয়োটা গাড়ি আটকে রাখার অভিযোগ ভিত্তিহীন: যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

নারীর টয়োটা গাড়ি আটকে রাখার অভিযোগ ভিত্তিহীন: যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

উদ্বোধনের আগেই সেতুর সংযোগ সড়কে ধস

উদ্বোধনের আগেই সেতুর সংযোগ সড়কে ধস

সীমান্তে ঘাস কাটা নিয়ে ভারতীয়-বাংলাদেশিদের মধ্যে তর্কাতর্কি, উত্তেজনা

সীমান্তে ঘাস কাটা নিয়ে ভারতীয়-বাংলাদেশিদের মধ্যে তর্কাতর্কি, উত্তেজনা