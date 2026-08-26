সাতকানিয়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বিদ্যুতের ত্রুটি মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে আরমান উদ্দিন (৩০) নামে এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার এওচিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম গাটিয়াডেঙ্গা ওয়াহেদারপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আরমান উদ্দিন পশ্চিম গাটিয়াডেঙ্গা ওয়াহেদারপাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে। তিনি এক কন্যাসন্তানের জনক ছিলেন।
সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আরমান উদ্দিন তাঁর বাড়ির পাশে অন্য একটি বাড়িতে বিদ্যুতের ত্রুটি মেরামত করতে গিয়েছিলেন। এ সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে শুনেছি।
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