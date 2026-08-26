Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনায় মাছের ঘেরে যুবকের ভাসমান লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৬, ২২: ৩৭
খুলনায় মাছের ঘেরে যুবকের ভাসমান লাশ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীতে মাছের ঘেরের পানিতে ভাসমান অবস্থায় অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সন্ধ্যায় দৌলতপুর থানার কার্তিককুল এলাকা থেকে তাঁর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, সন্ধ্যায় কার্তিককুলের নাসিরের ঘেরে অজ্ঞাতনামা যুবকের মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করে।

ওই সূত্রটি আরও জানায়, গত চার দিন আগে বাগেরহাট জেলার মোংলার মনিরুল ইসলাম রনি নামের এক যুবক তাঁর মামার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। তিন দিন আগে তিনি নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় থানায় একটি জিডি করা হয়। নিখোঁজের পরের দিন তাঁর মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে পুলিশ। লাশের প্যান্ট ও কোমরের বেল্ট দেখে পরিবারের সদস্যরা প্রাথমিকভাবে রনির বলে শনাক্ত করেছেন। তবে লাশটি বিকৃত থাকায় পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জানতে চাইলে অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (উত্তর) জাকিয়া সুলতানা বলেন, মরদেহটি বিকৃত থাকায় পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিষয়:

খুলনা জেলাপুলিশখুলনা বিভাগজেলার খবরযুবকমাছপানি
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