১৯ বছর ধরে পালাতক ‘পিচ্চি হান্নানের’ সহযোগী ‘কিলার মাসুদ’ গ্রেপ্তার

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থানার ২০০৭ সালের একটি অস্ত্র মামলায় ১৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে পলাতক আসামি মো. মাসুদুল করিম ওরফে মাসুদ মিয়া ওরফে কিলার মাসুদকে (৫৫) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। কিলার মাসুদ চিহ্নিত সন্ত্রাসী ‘পিচ্চি হান্নানের’ অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
আজ বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাবের মুখপাত্র ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী।
র্যাব জানায়, কিলার মাসুদ চিহ্নিত সন্ত্রাসী ‘পিচ্চি হান্নানের’ অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী। মঙ্গলবার রাতে চট্টগ্রাম মহানগরীর ডাবলমুরিং থানার পাঠানতুলী নাজমা ম্যানশন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। র্যাব-৩ ও র্যাব-৭ এর একটি যৌথ আভিযানিক দল অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
র্যাব জানায়, মাসুদুল করিমের বিরুদ্ধে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থানায় ২০০৭ সালে অস্ত্র আইনে মামলা হয়। মামলার ১৯(এফ) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাঁকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।
র্যাবের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানে জানা গেছে, সাজা ঘোষণার পর থেকেই মাসুদুল করিম দেশের বিভিন্ন স্থানে ছদ্মবেশে আত্মগোপনে ছিলেন। এ সময় তিনি নিজের নাম ও বেশভূষা পরিবর্তন করে পলাতক জীবনযাপন করতেন।
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থানার এ অভিযোগের ভিত্তিতে র্যাব-৩ ওই ব্যক্তির অবস্থান শনাক্ত করে। পরে র্যাব-৭ এর সহায়তায় চট্টগ্রামের ডাবলমুরিং এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার মাসুদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
রংপুর মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার সনাতন চক্রবর্তী বলেন, ‘আদালতে গ্রেপ্তার দুজন যে জবানবন্দি দিয়েছে এবং সাক্ষী যে বক্তব্য দিয়েছে, তা হুবহু মিলে গেছে। সিদ্ধার্থ ও মুগ্ধ বলেছে গভীর রাত ২টা আড়াইটা পর্যন্ত সীমান্তের বাসায় বসে ইয়াবা সেবন করেছে। তারপর সেখান থেকে তাঁরা ওখানে যায়।১ সেকেন্ড আগে
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