বৌদ্ধদের ধর্মীয় গুরু একুশে পদকপ্রাপ্ত ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের প্রয়াণ

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ৫২
ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির। ছবি: সংগৃহীত
ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশি বৌদ্ধদের ধর্মীয় গুরু শতবর্ষী সংঘরাজ ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির মারা গেছেন। চট্টগ্রাম নগরের এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

রাউজান উপজেলার উত্তর গুজরা (ডোমখালী) গ্রামে ১৯২৫ সালের ১৮ নভেম্বর ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের জন্ম। তিনি বাংলাদেশি বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ বিশ্বের বর্ষীয়ান কিংবদন্তি সাংঘিক ব্যক্তিত্ব, একুশে পদকপ্রাপ্ত সংঘরাজ। ৮০ বছরের ভিক্ষুত্ব জীবনে বৃহত্তর বৌদ্ধসমাজে তিনি ছিলেন ত্রয়োদশ সংঘরাজ।

ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় মুবাইছড়ি জ্ঞানোদয় পালি টোল ও ধর্মোদয় পালি টোল এবং দশবল রাজবিহার, ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড গঠন, রাঙামাটির ভেদভেদিতে মনোঘর অনাথ আশ্রম, কাপ্তাই বড়ইছড়িতে চন্দ্রঘোনা জ্ঞানশ্রী শিশুসদন ও রাউজানের কদলপুর অনাথ আশ্রম, ভিক্ষু ট্রেনিং সেন্টারসহ ২৪টির বেশি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছেন।

