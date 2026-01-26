Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তার আশ্বাস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন শেষে বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। ছবি: সংগৃহীত

বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন।

আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের পর বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি এই আশ্বাস দেন।

বন্দরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বন্দর চেয়ারম্যান জুলাই গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরের উল্লেখযোগ্য অর্জন মার্কিন প্রতিনিধিদলের কাছে তুলে ধরেন।

বন্দর চেয়ারম্যান জানান, বিগত সময়ের নানা অনিয়ম, শ্রম অসন্তোষ, বিভিন্ন প্রেশার গ্রুপের আধিপত্য, অগ্নিকাণ্ড, ডিজিটালাইজেশনে বাধাসহ অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বন্দরে বেশ কিছু যুগোপযোগী সংস্কার করা হয়েছে। এর ফলে চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে রেকর্ড হয়েছে। জাহাজের টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কমেছে। বন্দরের মুনাফাও বেড়েছে।

এ ছাড়া বন্দরের পানগাঁও ও লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনালে বিদেশি অপারেটর নিয়োগের পাশাপাশি বে টার্মিনাল ও মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়টিও তুলে ধরেন চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান। তিনি বলেন, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর ও বে টার্মিনাল চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্বের অন্যান্য বন্দরের সঙ্গে সরাসরি জাহাজ চলাচল ও প্রতিবেশী দেশের মালামাল পরিবহনের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার নৌ-বাণিজ্য হাবে পরিণত হবে।

জবাবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দরকে আরও দক্ষ, আধুনিক ও বিশ্বমানের হিসেবে গড়ে তুলতেও যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতা করবে বলে জানান। তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে রপ্তানি করা পণ্য খালাসে চট্টগ্রাম বন্দরের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলে দূতাবাসের ইকোনমিক ইউনিট চিফ মাইকেল পিনিল, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর পল ফ্রস্ট, পলিটিক্যাল স্পেশালিস্ট ফিরোজ আহমেদ, ইকোনমিক স্পেশালিস্ট আসিফ আহমেদ এবং চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) ওমর ফারুক ও সচিব মোহাম্মদ আজিজুল মওলা উপস্থিত ছিলেন।

