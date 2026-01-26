বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তার আশ্বাস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন।
আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের পর বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি এই আশ্বাস দেন।
বন্দরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বন্দর চেয়ারম্যান জুলাই গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরের উল্লেখযোগ্য অর্জন মার্কিন প্রতিনিধিদলের কাছে তুলে ধরেন।
বন্দর চেয়ারম্যান জানান, বিগত সময়ের নানা অনিয়ম, শ্রম অসন্তোষ, বিভিন্ন প্রেশার গ্রুপের আধিপত্য, অগ্নিকাণ্ড, ডিজিটালাইজেশনে বাধাসহ অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বন্দরে বেশ কিছু যুগোপযোগী সংস্কার করা হয়েছে। এর ফলে চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে রেকর্ড হয়েছে। জাহাজের টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কমেছে। বন্দরের মুনাফাও বেড়েছে।
এ ছাড়া বন্দরের পানগাঁও ও লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনালে বিদেশি অপারেটর নিয়োগের পাশাপাশি বে টার্মিনাল ও মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়টিও তুলে ধরেন চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান। তিনি বলেন, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর ও বে টার্মিনাল চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্বের অন্যান্য বন্দরের সঙ্গে সরাসরি জাহাজ চলাচল ও প্রতিবেশী দেশের মালামাল পরিবহনের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার নৌ-বাণিজ্য হাবে পরিণত হবে।
জবাবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দরকে আরও দক্ষ, আধুনিক ও বিশ্বমানের হিসেবে গড়ে তুলতেও যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতা করবে বলে জানান। তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে রপ্তানি করা পণ্য খালাসে চট্টগ্রাম বন্দরের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।
সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলে দূতাবাসের ইকোনমিক ইউনিট চিফ মাইকেল পিনিল, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর পল ফ্রস্ট, পলিটিক্যাল স্পেশালিস্ট ফিরোজ আহমেদ, ইকোনমিক স্পেশালিস্ট আসিফ আহমেদ এবং চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) ওমর ফারুক ও সচিব মোহাম্মদ আজিজুল মওলা উপস্থিত ছিলেন।
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তাঁর পরিবার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিপুল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রিসিভার (সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক) নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।১১ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিএনপি প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর নির্বাচনী প্রচারণা সভার কাছে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার পূর্ব কধুরখীল উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১৮ মিনিট আগে
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্কনীতি) সৈয়দ মুশফিকুর রহমান বলেছেন, ‘দেশে এখন আমাদের সামনে নির্বাচন আছে। আমরা একটা পিসফুল ট্রানজেকশন দেখতে চাই। আনঅথরাইজড বা স্মাগলিং, আর্মস এগুলো বাংলাদেশে ঢুকবে না। কাস্টমস যেন এই জায়গাটায় ফোকাস করে। সোসাইটি প্রটেক্ট করতে হবে। আমাদের ইমপোর্ট পলিসিতে...২০ মিনিট আগে
অমর একুশে বইমেলা ২০২৬-এ স্টলের ভাড়া কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের মেলায় ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ কমানো হবে বলে জানিয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এ-সংক্রান্ত একটি ঘোষণা দেওয়া হয়। যেটি ফেসবুকে শেয়ার দিয়েছেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।২৮ মিনিট আগে