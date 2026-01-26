Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

বোয়ালখালীতে নির্বাচনী সভার কাছে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ বিএনপির, পুলিশের দাবি আতশবাজি

বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
বোয়ালখালীতে নির্বাচনী সভার কাছে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ বিএনপির, পুলিশের দাবি আতশবাজি

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিএনপি পদপ্রার্থী এরশাদ উল্লাহর নির্বাচনী প্রচারণা সভার কাছে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার পূর্ব কধুরখীল উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। তবে পুলিশের দাবি, এটি ককটেল নয় বরং আতশবাজি ফোটানোর ঘটনা ছিল।

স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা বলছেন, এরশাদ উল্লাহ সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে হতাহতের কোনো খবর মেলেনি।

উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ইসহাক চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন, পরিকল্পিতভাবে জামায়াত-শিবির এই হামলা চালিয়েছে।

জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আজিজুল হক বলেন, এরশাদ উল্লাহর বক্তব্য চলাকালে আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশে সভাস্থলের পাশে জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। জামায়াত-শিবিরকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, ককটেলের ভয় দেখাবেন না। পূর্বে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা গুলি করেও আমাকে থামাতে পারেনি। শান্ত বোয়ালখালীকে অশান্ত করার চেষ্টা করলে তার পরিণাম ভালো হবে না।

পরে ককটেল হামলার অভিযোগ তুলে উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে উপজেলা বিএনপি।

বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে অবহিত হয়েছি। ককটেল বিস্ফোরণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। সভাস্থলের ৫০ গজ অদূরে আতশবাজি ফোটানো হয়েছে।’

বিষয়:

ককটেলএরশাদঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনচট্টগ্রামবোয়ালখালীভোটনির্বাচন কমিশনারনির্বাচনী সহিংসতাভোটারবিস্ফোরণত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা বেতনে সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

শিশুদের কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিও ভাইরাল: নিন্দার মুখে ডাকসু থেকে সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগ

নির্বাচন উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজকে দুদকে তলব

ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজকে দুদকে তলব

ভারতে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণে এশিয়াজুড়ে আতঙ্ক, করোনার মতো সতর্কতা

ভারতে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণে এশিয়াজুড়ে আতঙ্ক, করোনার মতো সতর্কতা

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

শুধু ভোট দিয়ে চলে আসলে হবে না, হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

ভোট দিয়ে হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

সম্পর্কিত

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আদেশ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আদেশ

বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তার আশ্বাস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তার আশ্বাস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

বোয়ালখালীতে নির্বাচনী সভার কাছে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ বিএনপির, পুলিশের দাবি আতশবাজি

বোয়ালখালীতে নির্বাচনী সভার কাছে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ বিএনপির, পুলিশের দাবি আতশবাজি

নির্বাচন সামনে রেখে যেন অস্ত্র ঢুকতে না পারে—কাস্টমসকে এনবিআর সদস্য

নির্বাচন সামনে রেখে যেন অস্ত্র ঢুকতে না পারে—কাস্টমসকে এনবিআর সদস্য