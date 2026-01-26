বোয়ালখালীতে নির্বাচনী সভার কাছে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ বিএনপির, পুলিশের দাবি আতশবাজি

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিএনপি পদপ্রার্থী এরশাদ উল্লাহর নির্বাচনী প্রচারণা সভার কাছে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার পূর্ব কধুরখীল উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। তবে পুলিশের দাবি, এটি ককটেল নয় বরং আতশবাজি ফোটানোর ঘটনা ছিল।
স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা বলছেন, এরশাদ উল্লাহ সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে হতাহতের কোনো খবর মেলেনি।
উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ইসহাক চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন, পরিকল্পিতভাবে জামায়াত-শিবির এই হামলা চালিয়েছে।
জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আজিজুল হক বলেন, এরশাদ উল্লাহর বক্তব্য চলাকালে আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশে সভাস্থলের পাশে জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। জামায়াত-শিবিরকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, ককটেলের ভয় দেখাবেন না। পূর্বে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা গুলি করেও আমাকে থামাতে পারেনি। শান্ত বোয়ালখালীকে অশান্ত করার চেষ্টা করলে তার পরিণাম ভালো হবে না।
পরে ককটেল হামলার অভিযোগ তুলে উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে উপজেলা বিএনপি।
বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে অবহিত হয়েছি। ককটেল বিস্ফোরণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। সভাস্থলের ৫০ গজ অদূরে আতশবাজি ফোটানো হয়েছে।’
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তাঁর পরিবার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিপুল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রিসিভার (সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক) নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।১১ মিনিট আগে
বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনকালে তিনি এই আশ্বাস দেন।১৪ মিনিট আগে
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্কনীতি) সৈয়দ মুশফিকুর রহমান বলেছেন, ‘দেশে এখন আমাদের সামনে নির্বাচন আছে। আমরা একটা পিসফুল ট্রানজেকশন দেখতে চাই। আনঅথরাইজড বা স্মাগলিং, আর্মস এগুলো বাংলাদেশে ঢুকবে না। কাস্টমস যেন এই জায়গাটায় ফোকাস করে। সোসাইটি প্রটেক্ট করতে হবে। আমাদের ইমপোর্ট পলিসিতে...২১ মিনিট আগে
অমর একুশে বইমেলা ২০২৬-এ স্টলের ভাড়া কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের মেলায় ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ কমানো হবে বলে জানিয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এ-সংক্রান্ত একটি ঘোষণা দেওয়া হয়। যেটি ফেসবুকে শেয়ার দিয়েছেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।২৮ মিনিট আগে