বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ দল। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় ২০২৬ বিশ্বকাপ কাভার করতে আইসিসিতে আবেদন করেছিলেন যেসব বাংলাদেশি সাংবাদিক, তাঁদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে আইসিসি। আজ সন্ধ্যায় পাঠানো ই-মেইলে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি।
এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এক শর কাছাকাছি বাংলাদেশি সাংবাদিক আবেদন করেছিলেন টুর্নামেন্ট কাভার করতে। ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ না খেলার ইস্যুতে বাংলাদেশ টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ার পর বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করে আইসিসি। মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর বিসিবি সভাপতি ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ভারতে কাভার করতে যাওয়া বাংলাদেশের সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি একাধিকবার সামনে এনেছেন।
গণহারে অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ঘটনায় অবাক ও হতাশ বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকেরা। বিষয়টি নিয়ে আইসিসির মিডিয়া বিভাগে যোগাযোগ করা হলে তাদের কোনো সাড়া মেলেনি। বছরের পর বছর সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ দলের সাধারণ একটি দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা কাভার করে থাকেন। সেখানে পাশের দেশে হতে যাওয়া একটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই কাভার করা হচ্ছে না বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম কর্মীদের।
রাজশাহীতে বিপিএল চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে ছাদখোলা বাসে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ছাদখোলা বাসে চড়ে শহর প্রদক্ষিণ করেন শান্ত-মুশফিকরা। এ সময় ক্রিকেটপ্রেমী রাজশাহীর মানুষ ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় তাদের বরণ করে নেন।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ দল। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় ২০২৬ বিশ্বকাপ কাভার করতে আইসিসিতে আবেদন করেছিলেন যেসব বাংলাদেশি সাংবাদিক, তাঁদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে আইসিসি। আজ সন্ধ্যায় পাঠানো ই-মেইলে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি।১ ঘণ্টা আগে
বড় কিছুর আশা নিয়েই দেশ ছেড়েছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দল। কিন্তু যুবাদের বিশ্বকাপে আজিজুল হাকিম তামিমদের যাত্রা থামল সুপার সিক্সে। ইংলিশদের কাছে পাত্তা পায়নি বাংলাদেশ। ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্টে থেকে বিদায় নিল ২০২০ সালের চ্যাম্পিয়নরা।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তানকে নিয়ে জটিলতায় পড়েছে আইসিসি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একবারের চ্যাম্পিয়নরা অংশ নেয় কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। এই ইস্যুতে খুব শিগগির নিজেদের অবস্থান জানাবে পাকিস্তান।২ ঘণ্টা আগে