Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ৩০
বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি
বাংলাদেশের সাংবাদিকদের কাভার করা হচ্ছে না ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ফাইল ছবি

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ দল। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় ২০২৬ বিশ্বকাপ কাভার করতে আইসিসিতে আবেদন করেছিলেন যেসব বাংলাদেশি সাংবাদিক, তাঁদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে আইসিসি। আজ সন্ধ্যায় পাঠানো ই-মেইলে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি।

এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এক শর কাছাকাছি বাংলাদেশি সাংবাদিক আবেদন করেছিলেন টুর্নামেন্ট কাভার করতে। ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ না খেলার ইস্যুতে বাংলাদেশ টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ার পর বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করে আইসিসি। মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর বিসিবি সভাপতি ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ভারতে কাভার করতে যাওয়া বাংলাদেশের সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি একাধিকবার সামনে এনেছেন।

গণহারে অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ঘটনায় অবাক ও হতাশ বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকেরা। বিষয়টি নিয়ে আইসিসির মিডিয়া বিভাগে যোগাযোগ করা হলে তাদের কোনো সাড়া মেলেনি। বছরের পর বছর সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ দলের সাধারণ একটি দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা কাভার করে থাকেন। সেখানে পাশের দেশে হতে যাওয়া একটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই কাভার করা হচ্ছে না বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম কর্মীদের।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাঠকের আগ্রহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা বেতনে সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

শিশুদের কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিও ভাইরাল: নিন্দার মুখে ডাকসু থেকে সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগ

নির্বাচন উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

শুধু ভোট দিয়ে চলে আসলে হবে না, হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

ভোট দিয়ে হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

কূটনৈতিক ফাঁদে জাপান, সব পান্ডা নিয়ে যাচ্ছে চীন

কূটনৈতিক ফাঁদে জাপান, সব পান্ডা নিয়ে যাচ্ছে চীন

কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

সম্পর্কিত

ছাদখোলা বাসে শহর ঘুরল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স

ছাদখোলা বাসে শহর ঘুরল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স

‘সাংবাদিকদের প্রত্যাখ্যান করে প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশের কেউই নিরাপদ নয় ভারতে’

‘সাংবাদিকদের প্রত্যাখ্যান করে প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশের কেউই নিরাপদ নয় ভারতে’

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিল বাংলাদেশ

ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিল বাংলাদেশ