ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের খবর
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে ১৫ দিনও বাকি নেই। এমন সময়ে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। সালমান আলী আগার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কি আইসিসি ইভেন্টে অংশ নেবে নাকি বর্জন করবে, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে আজই। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের খবর, ভারতের বিপক্ষে বিশ্বকাপে নাও খেলতে পারে পাকিস্তান।
বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে তারা সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সুইজারল্যান্ড সফর শেষে আজ দেশে ফেরার কথা। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ উর্দুর আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আজ প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নাকভি। বৈঠকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ বা বর্জনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে বলে সূত্র জানিয়েছে। এই ব্যাপারেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গেও পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
পাকিস্তানের ফেডারেল তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার জানিয়েছেন, বিশ্বকাপে সালমান-বাবর আজমদের অংশগ্রহণ নিয়ে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা চলছে। সরকারের সিদ্ধান্ত দ্রুতই সবাইকে জানানো হবে। জিও নিউজ উর্দুর আরেক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পাকিস্তান সম্ভবত ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসায় হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ।
পাকিস্তান কোনো আন্তর্জাতিক সিরিজ খেলতে পারবে না, পিএসএলে খেলতে বিদেশি ক্রিকেটাররা অনাপত্তিপত্র পাবেন না, এশিয়া কাপও খেলতে পারবে না পাকিস্তান—২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পাকিস্তান বর্জন করলে সূত্রের বরাতে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে আইসিসি এমন শাস্তি দেবে। এরই মধ্যে পাকিস্তানের জিও সুপার জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থাকা দলে থাকা ক্রিকেটারদের নিয়ে গতরাতে বৈঠকে বসেছেন পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভি। বিশ্বকাপ বয়কটে পিসিবির সঙ্গে একমত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা। সালমান-বাবরদের মতামত এ কারণেই নিয়ে রেখেছে, যেহেতু এখানে রাজনীতি মুখ্য হয়ে উঠেছে, তাতে সরকারের কঠোর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে ক্রিকেটাররা যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন।
আইসিসি পরশু বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে বিশ্বকাপের নতুন সূচি ঘোষণা করেছে। একই দিন লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলন করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশের প্রতি আইসিসি অবিচার করেছে। কারণ, বিসিবি যে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় নিতে চেয়েছিল আইসিসি তা মেনে নেয়নি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়া ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরুর দিনই নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে সালমান আলী আগার দল। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে হবে পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ। ১০ ফেব্রুয়ারি একই মাঠে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান। কলম্বোর প্রেমাদাসায় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার কথা ১৫ ফেব্রুয়ারি। ১৮ ফেব্রুয়ারি সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া।
