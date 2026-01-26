Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগের ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ৪৯
সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগের ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ‘ব্যর্থতার দায়’ নিয়ে এবং প্রশাসনের স্থবিরতার অভিযোগ তুলে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন ডাকসুর নির্বাহী সদস্য সর্বমিত্র চাকমা। আজ সোমবার ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

সর্বমিত্র চাকমা তাঁর পোস্টে উল্লেখ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ক্যাম্পাসকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত রিকশা চালু এবং যানবাহন সীমিতকরণসহ বিভিন্ন প্রস্তাব দিলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশানুরূপ সহযোগিতা পাওয়া যায়নি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে সিসি ক্যামেরা পর্যন্ত নেই। সেখানে নারী শিক্ষার্থীদের হেনস্তা হওয়া থেকে শুরু করে মোবাইল, মানিব্যাগ ও সাইকেল চুরির মতো ঘটনা নিয়মিত ঘটছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ডিএমসি) সংলগ্ন দেয়াল সংস্কারের ফাইল প্রশাসন থেকে ফেরত আসায় বহিরাগতরা সহজেই দেয়াল টপকে ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ছে বলে তিনি জানান।

কেন্দ্রীয় মাঠে বহিরাগতদের কান ধরে উঠবস করানোর একটি ঘটনা নিয়ে সম্প্রতি বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে সর্বমিত্র চাকমা বলেন, ‘চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় আমার পন্থা ভুল হলেও প্রশাসনের স্থবিরতার কারণে মনে হয়েছিল এ কঠোরতা ছাড়া নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাকে আইনের ঊর্ধ্বেও যেতে হয়েছে।’ ঘটনাটি গত মাসের বলে জানান সর্বমিত্র।

দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ব্যক্তিগত ও মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমার ভাবনা চিন্তায় স্রেফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ছিল। আমি নিজের দায়িত্বের বাইরে গিয়েও সমাধানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার আর দায়িত্ব পালন চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা নেই।’

পদত্যাগের বিষয়টি কোনো অভিমান বা প্ররোচনায় নয় বরং বাস্তবতার নিরিখে নিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। পোস্টে সর্বমিত্র লেখেন, ‘কাজ করা যেখানে কঠিন বা অসম্ভব, সেখানে পদ ধরে রাখার কোনো মানে নেই।’

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ক্যাম্পাসপদত্যাগঅভিযোগফেসবুক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু, এসআইকে কান ধরিয়ে রাখল বিক্ষুব্ধ জনতা

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি ও সুরক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

প্রাক্তন প্রেমিকের স্ত্রীকে এইচআইভি ইনজেকশন পুশ, ভারতে নারীসহ গ্রেপ্তার ৪

প্রাক্তন প্রেমিকের স্ত্রীকে এইচআইভি ইনজেকশন পুশ, ভারতে নারীসহ গ্রেপ্তার ৪

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি ও সুরক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি ও সুরক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

বিসিবির কৌতূহলী দৃষ্টি পাকিস্তানের দিকে

বিসিবির কৌতূহলী দৃষ্টি পাকিস্তানের দিকে

সম্পর্কিত

সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগের ঘোষণা

সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগের ঘোষণা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

নির্বাচন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা

নির্বাচন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ