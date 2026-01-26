দুধ দিয়ে গোসল করিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের দলে নিলেন জামায়াত প্রার্থী

পটুয়াখালীর বাউফলে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বেশ কিছু নেতা-কর্মী জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। আজ সোমবার উপজেলার বগা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জালাল হাওলাদার আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে যোগ দেন।
বগা ১২১ নম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে যোগদান অনুষ্ঠানে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ নিজে মৎস্যজীবী দলের নেতা জালালকে দুধ দিয়ে গোসল করান। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের মধ্যে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।
একই সময় তাঁর সঙ্গে ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব জাহিদুল ইসলাম, শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ফারুক শরীফ, বগা ইয়াকুব শরীফ কলেজের প্রচার সম্পাদক রাকিব খান, উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য এস এম আমিনুল ইসলাম, ৭ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সদস্য নিজাম মৃধাসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা জামায়াতে যোগ দেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাউফল উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক তছলিম তালুকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তারা আমাদের দলের না। উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মোতালেব হাওলাদারের লোক, জুলাই অভ্যুত্থানের পর বগা ইউনিয়নে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজি করেছে। তাদের যাওয়াতে দল শুদ্ধ হয়েছে বলে জানান তিনি।
