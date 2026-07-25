Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

আসামি ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে এসআইসহ আহত ২ পুলিশ সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আসামি ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে এসআইসহ আহত ২ পুলিশ সদস্য
আহত এসআই মবিনুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে চট্টগ্রাম নগরে দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজন ডবলমুরিং থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মবিনুল ইসলাম। তাৎক্ষণিকভাবে অপর পুলিশ সদস্যের নাম–পদবি জানানো হয়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাত আটটার দিকে খুলশী থানার আমবাগান এলাকায় মাদক মামলার এক আসামিকে ধরতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে শিকার হন তারা। আহত এসআই মবিনুল ইসলামকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক জানান, এসআই মবিনুল ইসলামের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার (জনসংযোগ) আমিনুর রশিদ বলেন, মাদক মামলার আসামি ও একাধিক মামলার অভিযুক্ত আলমগীরকে গ্রেপ্তারে অভিযান চালানোর সময় দুর্বৃত্তরা পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে দুই পুলিশ সদস্য আহত হন। একজনের অবস্থা গুরুতর। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। ঘটনাস্থলে একাধিক টিম কাজ করছে।

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