Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনায় গুলিবিদ্ধ কিশোরীকে আনা হলো হাসপাতালে, খবর নিচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ২৬ জুলাই ২০২৬, ০০: ৫১
খুলনায় গুলিবিদ্ধ কিশোরীকে আনা হলো হাসপাতালে, খবর নিচ্ছে পুলিশ
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা নগরীতে ফাতেমা ওরফে তন্বী নামের এক কিশোরী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যার পরে হরিণটানা থানার মল্লিকবাড়ি রোডে সে গুলিবিদ্ধ হয় বলে জানা গেছে। তবে কীভাবে এ ঘটনা ঘটেছে, তা জানাতে পারেনি পুলিশ।

জানতে চাইলে হরিণটানা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন বলেন, হরিণটানা থানার আন্দিরঘাট এলাকার মল্লিকবাড়ি রোডের সামসু ভিলার বাসিন্দা তন্বী। সন্ধ্যার সময় তাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ওসি আরও বলেন, খবর পেয়ে থানা-পুলিশ তার কাছ থেকে তথ্য জানার জন্য খুমেকে যায়। তবে কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সর্বশেষ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। এলাকায় টহল জোরদার করা হয়েছে।

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