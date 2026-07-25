Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার: তথ্য প্রতিমন্ত্রী

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার: তথ্য প্রতিমন্ত্রী
চন্ডীপাশা ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী বলেছেন, বিএনপি সরকার গঠনের পর থেকে গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ মানুষকে খুবই ভালোবাসেন। তাই চলতি অর্থবছরে গ্রামীণ রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাতে ব্যাপক উন্নয়নের সুফল পাওয়া যাবে।

আজ শনিবার বিকেলে ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার চন্ডীপাশা ইউনিয়নের বাঁশহাটি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইয়াসের খান চৌধুরী এসব কথা বলেন।

ইয়াসের খান বলেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার এইচএসসি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা ফ্রি করে দিয়েছিলেন। বর্তমানে তারেক রহমানের সরকার ডিগ্রি ও অনার্স পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা ফ্রি করার উদ্যোগ নিয়েছেন। বিএনপি জনগণের জন্য রাজনীতি করে। আর আমাদের সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ।’

উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান লিটনের সঞ্চালনায় কর্মী সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ময়মনসিংহ জেলা উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন তালুকদার, উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব এনামুল কাদির, যুগ্ম আহ্বায়ক বাবু পল্লব রায় ও ওমর ফারুক নোমানী, পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম ফকির প্রমুখ।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলানান্দাইলময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরপ্রতিমন্ত্রী
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