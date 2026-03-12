চট্টগ্রামে কিশোর গ্যাংয়ের প্রধানসহ তিনজন গ্রেপ্তার, আহত তিন পুলিশ

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে কিশোর গ্যাং সম্রাট গ্রুপের প্রধানসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় ধস্তাধস্তিতে তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের শোলকাটা এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন–কিশোর গ্যাং সম্রাট গ্রুপের প্রধান মোহাম্মদ সম্রাট (২৫), মো. কামাল (২৫) ও রুবি আক্তার (৩৫)। এর মধ্যে সম্রাটের নাম ও ছবি থানায় চিহ্নিত সন্ত্রাসীর তালিকায় ঝোলানো রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, উপজেলায় কিশোর গ্যাং ‘সম্রাট গ্রুপ’ বারখাইনে শোলকাটাসহ বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চুরি-ছিনতাই, ডাকাতি, দস্যুতা ও চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্ম করে আসছে।
সম্রাটের বিরুদ্ধে ৯টি মামলা রয়েছে থানায়। গত মঙ্গলবার সম্রাট গ্রুপের সদস্য মো. মহিমকে (২৫) মৃত অবস্থায় শোলকাটা এলাকার একটি ভবনের নিচ থেকে উদ্ধার করলে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।
বুধবার দিবাগত রাতে পুলিশ অভিযানে গেলে টের পেয়ে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা পালিয়ে যায়। পরে বেলা ১১টার দিকে পুলিশ আবারও অভিযানে যায়।
এ সময় পুলিশ সম্রাটসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে পুলিশের এএসআই নুরুল আবছার, শিমুল দাশ ও সুমন কুমার ধর আহত হন।
এ বিষয়ে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েত চৌধুরী বলেন, ‘গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। গ্রেপ্তার সম্রাটের বিরুদ্ধে থানায় ৯টি মামলা রয়েছে। এই গ্রুপের বাকি সদস্যদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’
জুনায়েত চৌধুরী বলেন, ‘উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কিশোর গ্যাং গ্রুপের দৌরাত্ম্য, মাদক, অনলাইন জুয়াসহ বিভিন্ন অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশের অভিযানও অব্যাহত রয়েছে।’
