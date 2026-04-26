ট্রাম্পের অনুষ্ঠানে গুলি: আটক যুবক সম্পর্কে যা জানা গেল

ওয়াশিংটন ডিসির বিখ্যাত ওয়াশিংটন হিলটন হোটেলে আয়োজিত ‘হোয়াইট হাউস করেসপনডেন্টস ডিনারে’ এক ভয়াবহ সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। একাধিক মারণাস্ত্রসহ এক আততায়ী নিরাপত্তা বলয় ভেঙে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশের তৎপরতা এবং সিক্রেট সার্ভিসের অভিযানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হামলাকারীকে ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা ৩১ বছর বয়সী কোল টমাস অ্যালেন হিসেবে শনাক্ত করেছে। সিএনএনের তথ্যমতে, অ্যালেন একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলের একটি সিকিউরিটি চেকপয়েন্টে অতর্কিত হামলা চালান।
ডিসি পুলিশপ্রধান বলেছেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি হোটেলের অতিথি ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। শনিবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান জেফরি ক্যারল বলেন, ‘প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, আমরা বিশ্বাস করি তিনি এই হোটেলেরই একজন অতিথি ছিলেন। আমরা হোটেলের একটি কক্ষ সুরক্ষিত করেছি এবং আবারও বলছি, ভেতরে কী ছিল তা নির্ধারণ করতে আমরা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করব।’
ক্যারল আরও বলেন, পুলিশ বিশ্বাস করে সন্দেহভাজন ব্যক্তি একাই এই কাজ করেছেন।
ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার ইউএস অ্যাটর্নি জেনিন পিরো জানিয়েছেন, আটক যুবকের বিরুদ্ধে একটি সহিংস অপরাধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার এবং বিপজ্জনক অস্ত্র দিয়ে ফেডারেল অফিসারের ওপর হামলার অভিযোগ আনা হবে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ সন্দেহভাজন অ্যালেনের ছবি প্রকাশ করেছেন।
ঘটনার সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা। গুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা প্রেসিডেন্টকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ও তাঁর ক্যাবিনেট সদস্যরা সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ রয়েছেন।
সিএনএনের প্রবীণ সাংবাদিক উলফ ব্লিটজার, যিনি ঘটনার সময় বলরুমের ঠিক বাইরে ছিলেন, জানান যে তিনি মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে বন্দুকধারীকে গুলি চালাতে দেখেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, গুলির শব্দ শুরু হতেই উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছোটাছুটি শুরু করেন।
এই সংঘর্ষে একজন ইউএস সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট আহত হয়েছেন। সূত্র অনুযায়ী, তাঁর প্রোটেক্টিভ গিয়ার বা বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটে গুলি লাগলেও তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন এবং বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখা হচ্ছে এবং হোটেলের নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। ওয়াশিংটন পুলিশ এবং এফবিআই যৌথভাবে এই হামলার পেছনের উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখছে।
