যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ১২: ১৬
হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন
কোল টমাস অ্যালেন (৩১)। ছবি: সংগৃহীত

ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে আয়োজিত ‘হোয়াইট হাউস করেসপনডেন্টস ডিনারে’ সশস্ত্র হামলার ঘটনায় আটক কোল টমাস অ্যালেন সম্পর্কে বেরিয়ে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ৩১ বছর বয়সী এই যুবক কোনো সাধারণ অপরাধী নন, বরং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একজন উচ্চশিক্ষিত খণ্ডকালীন শিক্ষক এবং উদীয়মান ভিডিও গেম ডেভেলপার। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এখন খতিয়ে দেখছে, কীভাবে একজন কৃতী শিক্ষার্থী ও সমাজসেবামূলক উদ্ভাবনের কারিগর এমন চরমপন্থী হলেন।

পাবলিক রেকর্ড এবং অ্যালেনের লিংকডইন প্রোফাইল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস শহরতলির টরেন্স এলাকার বাসিন্দা। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা যেকোনো মানদণ্ডেই রীতিমতো ঈর্ষণীয়। ২০১৭ সালে তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (Caltech) থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সফলভাবে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর মেধার স্বাক্ষর এখানেই শেষ নয়, গত বছর তিনি ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি-ডমিঙ্গুয়েজ হিলস থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

পেশাগত জীবনেও তিনি যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। ‘C2 Education’ নামক একটি খ্যাতনামা টেস্ট প্রিপারেশন ও টিউটোরিং সংস্থায় তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি এতটা দক্ষ ছিলেন যে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ওই সংস্থা তাঁকে ‘টিচার অব দ্য মান্থ’ হিসেবে ভূষিত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ছবিও পোস্ট করেছিল।

গেমিং জগৎ ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা

অ্যালেন কেবল একজন শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন স্বাধীন ভিডিও গেম ডেভেলপার। জনপ্রিয় গেমিং প্ল্যাটফর্ম ‘Steam’-এ তাঁর তৈরি ‘Bohrdom’ নামক একটি ইন্ডি-গেম ১.৯৯ ডলারে বিক্রির জন্য তালিকাভুক্ত রয়েছে। ২০১৮ সালে তিনি এই গেমটির নামে ট্রেডমার্কও নিবন্ধন করেছিলেন। তাঁর লিংকডইন প্রোফাইল থেকে জানা যায়, তিনি ‘First Law’ নামক দ্বিতীয় একটি গেম তৈরির কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

২০১৭ সালে ক্যালটেকে পড়ার সময় অ্যালেন তাঁর মানবিক উদ্ভাবনের জন্য স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছিলেন। সে সময় তিনি হুইলচেয়ারের জন্য একটি বিশেষ ‘ইমার্জেন্সি ব্রেক’ প্রোটোটাইপ তৈরি করেন, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক ছিল।

রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও তদন্তে যা গুরুত্ব পাচ্ছে

ফেডারেল ইলেকশন কমিশনের (এফইসি) রেকর্ড থেকে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া গেছে। ২০২৪ সালের অক্টোবরে অ্যালেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিসের নির্বাচনী প্রচারে ২৫ ডলার অনুদান দিয়েছিলেন। তথ্যটি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও বর্তমান হামলার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি না, তা নিয়ে গোয়েন্দাদের ভাবিয়ে তুলেছে।

তদন্তকারীরা এখন অ্যালেনের জীবনের এই বৈচিত্র্যময় দিকগুলো বিশ্লেষণ করছেন। একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক, যিনি একদিকে সমাজসেবামূলক প্রযুক্তির উদ্ভাবক এবং অন্যদিকে শিশুদের প্রিয় শিক্ষক ছিলেন, তাঁর জীবনের কোন মোড় তাঁকে হোটেলের একটি রুমে সশস্ত্র হয়ে হামলা চালাতে উদ্বুদ্ধ করল, তা এখন এফবিআই এবং স্থানীয় পুলিশের কাছে সবচেয়ে বড় রহস্য। পুলিশ বর্তমানে হিলটন হোটেলে তাঁর ব্যবহৃত কক্ষটি থেকে সংগৃহীত আলামত এবং ডিজিটাল ডিভাইসগুলো অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করছে।

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

ডিনারে গুলির পর ট্রাম্প বললেন—এ কারণেই হোয়াইট হাউসে বলরুম লাগবে

১০ বছরে ট্রাম্পের ওপর যত হামলা ও হত্যাচেষ্টা

কিংবদন্তি ভারতীয় আলোকচিত্রী রঘু রাই আর নেই