Ajker Patrika
ঢাকা

উত্তরায় বিপুল পরিমাণ চোরাই মোবাইল জব্দ, ২ চীনা নাগরিকসহ গ্রেপ্তার ৩

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
রাজধানীর বিপুল পরিমাণ আইফোন, স্যামসাং মোবাইল ও মোবাইলের মাদারবোর্ডসহ দুই চীনা নাগরিক ও একজন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের ৪ নম্বর সড়কের ৪৭ নম্বর বাসার ৬ষ্ঠ তলা থেকে আজ রোববার সন্ধ্যায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—ওয়াং গুফেং, জাং হাইবিন ও বাংলাদেশি নাগরিক মো. দেলোয়ার।

গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে ৬টি আইফোন, ৫৭টি বিভিন্ন ব্রান্ডের স্যামসাং মোবাইল, মোবাইল ফোনের মাদারবোর্ড ও নগদ ৫০ হাজার টাকা জব্দ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ডিএমপির উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মুনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ আইফোন ও স্যামসাং মোবাইলসহ দুই চীনা ও এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

ওসি আরও বলেন, ‘এ ছাড়াও তাদের কাছ থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা ও মোবাইলের মাদারবোর্ড জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত মোবাইলের মধ্যে ৬টি আইফোন, ৫৭টি বিভিন্ন ব্রান্ডের স্যামসাং মোবাইল রয়েছে।’

এক প্রশ্নের জবাবে ওসি খালিদ মুনসুর বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে মোবাইল ফোনগুলো চোরাইভাবে আমদানি করা। এ ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

চীনঢাকা জেলামোবাইল ফোনঢাকা বিভাগমামলাগ্রেপ্তারবাংলাদেশি
