Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুরে ডিসি অফিসে স্মারকলিপি দিতে গিয়ে হাতাহাতি, আহত ৪

চাঁদপুর প্রতিনিধি
ডিসি অফিসে স্মারকলিপি দিতে গিয়ে হাতাহাতি। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের জেলা পরিষদের প্রশাসক জুলাই যোদ্ধাদের অপমান করায় ডিসি অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করতে গিয়ে হাতাহাতি ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

জেলা পরিষদ প্রশাসকের লোকজন ও জুলাই যোদ্ধাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হলে শান্ত করতে গিয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের চার কর্মচারী আহত হন।

রোববার (২৬ এপ্রিল) দুপুরে চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ‘ভয়েস অব জুলাই’ নামের একটি সংগঠন স্মারকলিপি দিতে গেলে এ ঘটনার সূত্রপাত হয়।

আহত ব্যক্তিরা হলেন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ড্রাইভার মো. মিলন, নেজারত শাখার অফিস সহায়ক নকিব রহমান, এনডিসির ড্রাইভার নাজিম হোসেন ও মালি সাদ্দাম হোসেন। আহত ব্যক্তিরা চাঁদপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সরকারি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

ভয়েস অব জুলাই নামে সংগঠনের চাঁদপুর প্রতিনিধি মো. আলাউদ্দিন বলেন, ‘জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট সলিম উল্লাহ সেলিম জুলাই যোদ্ধাদের নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দিয়েছেন। তার প্রতিকারের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আমরা স্মারকলিপি প্রদান করি।’

স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময় সেখানে উপস্থিত দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষ।

জুলাই যোদ্ধা মোহাম্মদ আনোয়ার বলেন, ‘জেলা পরিষদ প্রশাসক আমাদের অপমান করায় আজকে আমাদের মানববন্ধন করার কথা ছিল। কিন্তু আমরা মানববন্ধন না করে স্মারকলিপি দিতে গেলেই এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।’

আনোয়ার আরও বলেন, ‘জেলা পরিষদের প্রশাসকের ব্যক্তিগত সহকারী পলাশ আমাদের কাছ থেকে স্মারকলিপির রিসিভ কপি নিয়ে যায়।’

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ। বক্তব্যের জন্য তাঁকে কয়েকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

এ বিষয়ে চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) আহমেদ জিয়াউর রহমানের বক্তব্যের জন্য কয়েকবার ফোন দেওয়া হয়; কিন্তু তিনি রিসিভ করেননি।

বিষয়:

চাঁদপুরজেলা প্রশাসকচট্টগ্রাম বিভাগআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

