চাঁদপুরে ডিসি অফিসে স্মারকলিপি দিতে গিয়ে হাতাহাতি, আহত ৪

চাঁদপুরের জেলা পরিষদের প্রশাসক জুলাই যোদ্ধাদের অপমান করায় ডিসি অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করতে গিয়ে হাতাহাতি ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।
জেলা পরিষদ প্রশাসকের লোকজন ও জুলাই যোদ্ধাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হলে শান্ত করতে গিয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের চার কর্মচারী আহত হন।
রোববার (২৬ এপ্রিল) দুপুরে চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ‘ভয়েস অব জুলাই’ নামের একটি সংগঠন স্মারকলিপি দিতে গেলে এ ঘটনার সূত্রপাত হয়।
আহত ব্যক্তিরা হলেন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ড্রাইভার মো. মিলন, নেজারত শাখার অফিস সহায়ক নকিব রহমান, এনডিসির ড্রাইভার নাজিম হোসেন ও মালি সাদ্দাম হোসেন। আহত ব্যক্তিরা চাঁদপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সরকারি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।
ভয়েস অব জুলাই নামে সংগঠনের চাঁদপুর প্রতিনিধি মো. আলাউদ্দিন বলেন, ‘জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট সলিম উল্লাহ সেলিম জুলাই যোদ্ধাদের নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দিয়েছেন। তার প্রতিকারের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আমরা স্মারকলিপি প্রদান করি।’
স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময় সেখানে উপস্থিত দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়। পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষ।
জুলাই যোদ্ধা মোহাম্মদ আনোয়ার বলেন, ‘জেলা পরিষদ প্রশাসক আমাদের অপমান করায় আজকে আমাদের মানববন্ধন করার কথা ছিল। কিন্তু আমরা মানববন্ধন না করে স্মারকলিপি দিতে গেলেই এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।’
আনোয়ার আরও বলেন, ‘জেলা পরিষদের প্রশাসকের ব্যক্তিগত সহকারী পলাশ আমাদের কাছ থেকে স্মারকলিপির রিসিভ কপি নিয়ে যায়।’
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ। বক্তব্যের জন্য তাঁকে কয়েকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।
এ বিষয়ে চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) আহমেদ জিয়াউর রহমানের বক্তব্যের জন্য কয়েকবার ফোন দেওয়া হয়; কিন্তু তিনি রিসিভ করেননি।
ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন কৃষক নিহতের ঘটনায় গ্রামজুড়ে লুটপাট ও বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছে গ্রামটি। গ্রামের লোকজন লুটপাটের হাত থেকে গরু-ছাগল রক্ষায় আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছে।১৯ মিনিট আগে
রাজধানীর বিপুল পরিমাণ আইফোন, স্যামসাং মোবাইল ও মোবাইলের মাদারবোর্ডসহ দুই চীনা নাগরিক ও একজন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের ৪ নম্বর সড়কের ৪৭ নম্বর বাসার ৬ষ্ঠ তলা থেকে আজ রোববার সন্ধ্যায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়৩০ মিনিট আগে
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলাসংলগ্ন মেঘনা নদীতে ঝড়ের কারণে আটকা পড়েছে যাত্রীবাহী তিনটি লঞ্চ। আজ রোববার (২৬ এপ্রিল) সন্ধ্যার পরপরই হঠাৎ ঝড়ের কারণে লঞ্চগুলো আটকা পড়ে। ঝড়ে তিনটি লঞ্চ আটকা পড়ার বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন মতলব উত্তর উপজেলার (মেঘনাসংলগ্ন) মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির৩৩ মিনিট আগে
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করছেন, দশম শ্রেণির নাঈম রেজা নামের একজন শিক্ষার্থী গত ১৬ এপ্রিল ক্লাসে ডিস্টার্ব করলে দয়াল স্যার তাকে শাসন করেন। এ ঘটনার জেরে স্যারকে বাসায় ডেকে নিয়ে লাঞ্ছিত করেন ওই বিচারপতি ও তাঁর স্ত্রী। স্যারকে ছাত্রের পা ধরে মাফ চাওয়ানো হয়েছে...১ ঘণ্টা আগে