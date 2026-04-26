ঝড়ে মেঘনার চরে আটকা পড়েছে যাত্রীবাহী তিন লঞ্চ

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলাসংলগ্ন মেঘনা নদীতে ঝড়ের কারণে আটকা পড়েছে যাত্রীবাহী তিনটি লঞ্চ। আজ রোববার (২৬ এপ্রিল) সন্ধ্যার পরপরই হঠাৎ ঝড়ের কারণে লঞ্চগুলো আটকা পড়ে।
ঝড়ে তিনটি লঞ্চ আটকা পড়ার বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন মতলব উত্তর উপজেলার (মেঘনাসংলগ্ন) মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ আলী, মোহনপুর লঞ্চঘাটের ইজারাদার বোরহান উদ্দিন ও ষাটনল লঞ্চঘাটের ইজারাদার দবির উদ্দিন।
আটকে পড়া লঞ্চগুলো হচ্ছে চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ রুটের এমভি সমতা ও এমভি সাথী এবং ঢাকা-চাঁদপুর রুটের আল-বোরাক।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চাঁদপুর থেকে বিকেল ৪টায় নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে আসা ‘এমভি সাথী’ লঞ্চটি ঝড়ের কবলে পড়ে অর্ধশত যাত্রী নিয়ে মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনাপাড়ের বাহাদুরচরে আটকা পড়ে। ঝড় শুরুর পর এদিক-ওদিক দুলতে দুলতে লঞ্চের পাখার মধ্যে কারেন্ট জাল আটকে যায়। যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য লঞ্চটি স্থানীয় বাহাদুরপুরচরে গিয়ে উঠলে আর নামানো সম্ভব হয়নি। পরে যাত্রীরা ট্রলারে করে নিরাপদে তীরে উঠতে সক্ষম হন।
অন্যদিকে, চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ রুটের ‘এমভি সমতা’ লঞ্চটি মতলব উত্তর উপজেলার ষাটনল লঞ্চঘাট থেকে ছেড়ে যাওয়ার পরপরই ঝড়ের কবলে পড়ে। লঞ্চটি ঝড়ের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বেশিক্ষণ টিকতে না পেরে ষাটনল ও গজারিয়ার শোল্লানীচরে এলাকায় শতাধিক যাত্রী নিয়ে আটকা পড়ে।
ষাটনল লঞ্চঘাটের ইজারাদার দবির উদ্দিন জানান, বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে মতলব উত্তর উপজেলার ষটনল ঘাট থেকে যাত্রী নিয়ে নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে যায় এমভি সমতা। পরে লঞ্চটি আচমকা ঝড়ের কবলে পড়ে গেলে চালক প্রাণপণ চেষ্টা করলেও মতলবের ষাটনল ও পার্শ্ববর্তী গজারিয়া উপজেলার শোল্লানীচর এলাকায় শতাধিক যাত্রী নিয়ে আটকা পড়ে।
তা ছাড়া ষাটনল লঞ্চঘাট থেকে এক থেকে দেড় কিলোমিটার পূর্বে চরআব্দুল্লাহপুরে ঢাকা-চাঁদপুর রুটের বিলাসবহুল আল-বোরাক লঞ্চটিও আটকা পড়ার খবর পাওয়া গেছে।
মতলব উত্তর উপজেলার মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘সমতা ও সাথী দুটি লঞ্চের যাত্রীরাই নিরাপদে রয়েছেন। আর আল-বোরাক লঞ্চটি মূলত আটকা পড়েছে মুন্সিগঞ্জের চরআব্দুল্লাহপুর নামের স্থানে, যেটা আমাদের সীমানার বাইরে।’
ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন কৃষক নিহতের ঘটনায় গ্রামজুড়ে লুটপাট ও বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছে গ্রামটি। গ্রামের লোকজন লুটপাটের হাত থেকে গরু-ছাগল রক্ষায় আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছে।১৯ মিনিট আগে
চাঁদপুরের জেলা পরিষদের প্রশাসক জুলাই যোদ্ধাদের অপমান করায় ডিসি অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করতে গিয়ে হাতাহাতি ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। জেলা পরিষদ প্রশাসকের লোকজন ও জুলাই যোদ্ধাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হলে শান্ত করতে গিয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের চার কর্মচারী আহত হন।২৮ মিনিট আগে
রাজধানীর বিপুল পরিমাণ আইফোন, স্যামসাং মোবাইল ও মোবাইলের মাদারবোর্ডসহ দুই চীনা নাগরিক ও একজন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের ৪ নম্বর সড়কের ৪৭ নম্বর বাসার ৬ষ্ঠ তলা থেকে আজ রোববার সন্ধ্যায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়৩০ মিনিট আগে
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করছেন, দশম শ্রেণির নাঈম রেজা নামের একজন শিক্ষার্থী গত ১৬ এপ্রিল ক্লাসে ডিস্টার্ব করলে দয়াল স্যার তাকে শাসন করেন। এ ঘটনার জেরে স্যারকে বাসায় ডেকে নিয়ে লাঞ্ছিত করেন ওই বিচারপতি ও তাঁর স্ত্রী। স্যারকে ছাত্রের পা ধরে মাফ চাওয়ানো হয়েছে...১ ঘণ্টা আগে