ফটিকছড়িতে ইয়াবা-গাঁজাসহ বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ইয়াবা ও গাঁজাসহ বাবা-ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে ফটিকছড়ি থানা-পুলিশ। ফটিকছড়ি পৌরসভার সানমুন ক্লাবসংলগ্ন এলাকায় গত বুধবার রাত ১১টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তবে গ্রেপ্তার বাবা-ছেলের নাম-পরিচয় জানায়নি পুলিশ।
ফটিকছড়ি থানা-পুলিশ সূত্র বলেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল ফটিকছড়ি পৌরসভার সানমুন ক্লাবসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় মাদক বিক্রির অভিযোগে বাবা ও ছেলেকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের তল্লাশি করে ৪৩টি ইয়াবা ও ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান বলেন, গ্রেপ্তার দুজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। তাঁদের আজ বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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