Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে ইয়াবা-গাঁজাসহ বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
ফটিকছড়িতে ইয়াবা-গাঁজাসহ বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ইয়াবা ও গাঁজাসহ বাবা-ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে ফটিকছড়ি থানা-পুলিশ। ফটিকছড়ি পৌরসভার সানমুন ক্লাবসংলগ্ন এলাকায় গত বুধবার রাত ১১টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তবে গ্রেপ্তার বাবা-ছেলের নাম-পরিচয় জানায়নি পুলিশ।

ফটিকছড়ি থানা-পুলিশ সূত্র বলেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল ফটিকছড়ি পৌরসভার সানমুন ক্লাবসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় মাদক বিক্রির অভিযোগে বাবা ও ছেলেকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের তল্লাশি করে ৪৩টি ইয়াবা ও ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান বলেন, গ্রেপ্তার দুজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। তাঁদের আজ বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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