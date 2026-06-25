Ajker Patrika
গাজীপুর

টঙ্গীতে ১০ বছর বয়সী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আটক

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
টঙ্গীতে ১০ বছর বয়সী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আটক
ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে আটক মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক কামরুজ্জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীতে ১০ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক কামরুজ্জামানকে (৫৪) আটক করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল চারটার দিকে টঙ্গীর মিলগেট নামাবাজার এলাকার একটি মাদ্রাসা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক কামরুজ্জামান ওই মাদ্রাসার একজন সহকারী শিক্ষক। তিনি মিলগেট এলাকার মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে।

পুলিশ জানায়, আজ সকালে মাদ্রাসার ক্লাসরুমের পাশে থাকা একটি দোকানের ভেতরে ওই শিশু শিক্ষার্থীকে বসতে বলেন শিক্ষক কামরুজ্জামান। কিছুক্ষণ পর তিনি দোকানের ভেতরে গিয়ে শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন।

শিশুটির চিৎকারে আশপাশের লোকজন সেখানে গেলে কামরুজ্জামান পালিয়ে যান। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হলে বিকেলে ওই এলাকা থেকে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আরিফুর রহমান বলেন, “মাদ্রাসা শিক্ষককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

বিষয়:

শিক্ষার্থীগাজীপুরআটকশিক্ষকমাদ্রাসাপুলিশটঙ্গীঢাকা বিভাগঅভিযোগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত