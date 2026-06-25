শার্শা সীমান্তে বজ্রপাতে বিজিবি সদস্য আহত

যশোরের শার্শা সীমান্তে দায়িত্ব পালনকালে বজ্রপাতে শফিউল আলম নামে এক বিজিবি সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। সহকর্মীরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) পাঠান।
বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) বিকেলে উপজেলার ডিহি ইউনিয়নের শালকোনা বিওপি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত শফিউল আলম ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্য এবং শালকোনা সীমান্ত এলাকায় কর্মরত ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেল ৩টার দিকে শুরু হওয়া বৃষ্টি ও বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহল ও দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে সহকর্মীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।
আহতের খবর পেয়ে ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক গোলাম মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান ঘটনাস্থলে যান এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে আহত সদস্যের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। তিনি উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত যশোর সিএমএইচে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন।
বর্তমানে শফিউল আলম যশোর সিএমএইচে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসকরা তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।