নড়াইলে প্রায় ১ লাখ শিশুকে খাওয়ানো হবে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল

নড়াইলের তিনটি উপজেলার ৯৯ হাজার ৭২৬ জন শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। আগামী রোববার (২৮ জুন) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মোট ১ হাজার ২০টি কেন্দ্রে শিশুদের এই ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।
নড়াইল সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের সাংবাদিক অবহিতকরণ সভায় এ তথ্য জানানো হয়। এ সময় সিভিল সার্জন ডা. মো. আব্দুর রশিদ জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।
ডা. মো. আব্দুর রশিদ বলেন, ভিটামিন ‘এ’ শুধু অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধই করে না বরং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ডায়রিয়ার ব্যাপ্তিকাল ও জটিলতা দূর করে শিশু মৃত্যুর হার কমায়। শিশু মৃত্যুরোধে জন্মের পর নবজাতককে কেবল মায়ের শালদুধ পান করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। এ ছাড়া শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি সুষম খাবার খাওয়ানোর পরামর্শ দেন সিভিল সার্জন।
অবহিতকরণ সভায় সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. ইসমাইল হোসেন বাপ্পী, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট দুলাল চন্দ্র গাইন, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. হাবিবুর রহমান মোল্যা, নড়াইল প্রেসক্লাবের সহসভাপতি সুলতান মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক এমএম মাহবুবুর রশিদ লাবুলসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।
ঢাকার আশুলিয়ায় এক যুবককে হত্যার পর তাঁর মরদেহ পুকুরে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় প্রায় দেড় বছর পর হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।১০ মিনিট আগে
খুলনায় এক মতবিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, দীর্ঘদিন গ্রাম থেকে শহরে আসা শিক্ষকদের আবার গ্রামে পাঠানো হবে। তিনি শিক্ষক-সংকট, এইচএসসি পরীক্ষা, প্রশ্নফাঁসের গুজব, মিড ডে মিল এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের বদলি নিয়েও বক্তব্য দেন।১৬ মিনিট আগে
অসুস্থ স্বামী ও দুই নাতিকে নিয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার ৮ নম্বর পক্ষিয়া ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রিজিয়া বিবি। ষাটোর্ধ্ব রিজিয়া নিজে অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে নাতিদের পড়াশোনা করাচ্ছেন শুধু এই আশায়, তারা একদিন মানুষ হবে।২৩ মিনিট আগে
বগুড়ায় আট বছর বয়সী এক শিশুকে যৌন হয়রানি ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে আব্দুল আলীম (৪২) নামের এক মাদ্রাসাশিক্ষক ও মসজিদের ইমামকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) বিকেলে বিক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষককে গণপিটুনি দিয়ে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেয়।২৫ মিনিট আগে