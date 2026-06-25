Ajker Patrika
নড়াইল

নড়াইলে প্রায় ১ লাখ শিশুকে খাওয়ানো হবে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল

নড়াইল প্রতিনিধি 
নড়াইলে প্রায় ১ লাখ শিশুকে খাওয়ানো হবে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল
নড়াইলে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল ক্যাম্পেই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত।ছবি: আজকের পত্রিকা

নড়াইলের তিনটি উপজেলার ৯৯ হাজার ৭২৬ জন শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। আগামী রোববার (২৮ জুন) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মোট ১ হাজার ২০টি কেন্দ্রে শিশুদের এই ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

নড়াইল সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের সাংবাদিক অবহিতকরণ সভায় এ তথ্য জানানো হয়। এ সময় সিভিল সার্জন ডা. মো. আব্দুর রশিদ জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

ডা. মো. আব্দুর রশিদ বলেন, ভিটামিন ‘এ’ শুধু অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধই করে না বরং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ডায়রিয়ার ব্যাপ্তিকাল ও জটিলতা দূর করে শিশু মৃত্যুর হার কমায়। শিশু মৃত্যুরোধে জন্মের পর নবজাতককে কেবল মায়ের শালদুধ পান করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। এ ছাড়া শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি সুষম খাবার খাওয়ানোর পরামর্শ দেন সিভিল সার্জন।

অবহিতকরণ সভায় সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. ইসমাইল হোসেন বাপ্পী, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট দুলাল চন্দ্র গাইন, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. হাবিবুর রহমান মোল্যা, নড়াইল প্রেসক্লাবের সহসভাপতি সুলতান মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক এমএম মাহবুবুর রশিদ লাবুলসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ভিটামিনখুলনা বিভাগনড়াইলজেলার খবরশিশু
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