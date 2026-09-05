সরকার কয়েকটি কার্ড ছাড়া জনগণকে কিছুই দিতে পারেনি: সীতাকুণ্ডে জামায়াত আমির

‘মানুষের আয় বাড়েনি, কিন্তু ব্যয় বেড়েছে। সরকারে আসার আগে তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। নির্বাচন-পরবর্তী ছয় মাসে সরকার কয়েকটি কার্ড ছাড়া জনগণকে কিছুই দিতে পারেনি।’ আজ শনিবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের পৌর সদরের উত্তর বাজার এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্যজোটের ঢাকা-চট্টগ্রাম লংমার্চের পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথাগুলো বলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান।
বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, ‘সরকার জনগণের সঙ্গে ভাঁওতাবাজি করছে, প্রতারণা করছে। ওয়াদা দিয়ে তা লঙ্ঘন করেছে। গণভোটের পক্ষে থেকে ভোট আদায় করে এখন গণভোটের রায়ের বিরোধিতা করছে সরকার। জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না। জনগণের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা রাজপথে থাকবে।’
গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন করার জন্য রাস্তায় নেমেছেন জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, ‘রাস্তায় নেমেছি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়ন করতে। রাস্তায় নেমেছি ঘরে গ্যাস ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। রাস্তায় নেমেছি আপনাদের ঘরে বিদ্যুৎ ও বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে। ইনশাআল্লাহ, দাবি পূরণ করেই ঘরে ফিরব।’
জামায়াতে ইসলামীর আমির জনগণের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, ‘আপনারা কি ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পান, গ্যাস পান? সীতাকুণ্ডে চাঁদাবাজি হয় কি না? সীতাকুণ্ডে কি মাদক আছে? সন্ত্রাস আছে? দেশ মাদকে ভরে গেছে। আমাদের যুবসমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যুবসমাজকে বাঁচান, দেশকে বাঁচান।’
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনতার বিজয় হবে জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, ‘ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আমরা সব দাবি আদায় করব—ইনশাআল্লাহ। জনতা আমাদের সঙ্গে আছে, আমরা গন্তব্যে পৌঁছাব।’
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