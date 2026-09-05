ভোলায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, ৮ জনের দণ্ড

ভোলার তেঁতুলিয়া নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় খননযন্ত্র (ড্রেজার), বালু বহনে ব্যবহৃত বাল্কহেড, নৌকাসহ আটজনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে ভোলা সদর উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়নের চর হোসেনসংলগ্ন এলাকায় নদী থেকে তাঁদের আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন।
আজ শনিবার কোস্ট গার্ডের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন মো. আবুল বাসার (৩৯), মো. ইসমাইল (৩১), মো. সিদ্দিক হাওলাদার (৩০), মো. তারেক রহমান (২২), মো. আরিফ হাওলাদার (৩০), মো. হাসান হাওলাদার (২৫), মো. আলমগীর (৫৮) ও মো. রাজিব হাওলাদার (১৯)। তাঁদের বাড়ি বরিশাল ও ভোলার বিভিন্ন উপজেলায়।
জব্দ ড্রেজার, বাল্কহেড ও নৌকা কোস্ট গার্ডের হেফাজতে রাখা হয়েছে। এসব সরঞ্জাম ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে নিলামে বিক্রি করে অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।
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