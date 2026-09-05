Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

৫০ বছর পর ইটনায় ফিরল নৌকাবাইচ, সুরমা পাড়ে জনসমুদ্র

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
৫০ বছর পর ইটনায় ফিরল নৌকাবাইচ, সুরমা পাড়ে জনসমুদ্র
সুরমা নদীতে আয়োজিত নৌকাবাইচ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের ইটনায় প্রায় ৫০ বছর পর ফিরল ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ। ১০টি নৌকার প্রতিযোগিতা আর মাঝিদের বইঠার শব্দ, গানের সুর ও মানুষের চিৎকারে মুখর হয়ে ওঠে সুরমা নদীর দুই পাড়।

আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার ধনপুর বাজারসংলগ্ন সুরমা নদীতে এ নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের দাবি, এ উৎসবে লাখো মানুষের সমাগম হয়েছে।

বেলা ১২টার দিকে নৌকাবাইচ শুরু হলেও সকাল থেকেই নদীর দুই পাড়ে দর্শনার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করে। কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলা ছাড়াও আশপাশের নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা থেকে অনেক মানুষ ছুটে এসেছিলেন নৌকাবাইচ দেখতে।

স্থানীয়রা জানান, কিশোরগঞ্জে নৌকাবাইচের ইতিহাস প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো। নৌকাবাইচকে ঘিরে একসময় হাওরাঞ্চলে উৎসবের আবহ তৈরি হতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসে। ইটনায় সর্বশেষ ৫০ বছর আগে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের এমপি অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের উৎসাহে ধনপুর ইউনিয়নবাসী এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ১০টি নৌকা। প্রথম পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় ‘সোনার হরিণ’, দ্বিতীয় পুরস্কার ‘রুপার ময়ূর’ এবং তৃতীয় পুরস্কার একটি এলইডি টিভি। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী উম্মে কুলসুম রেখা, জেলা প্রশাসক সোহানা নাসরিন, জেলা পরিষদের প্রশাসক খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেল খান এবং পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান বলেন, নৌকাবাইচ ভাটি বাংলার উৎসব, বিশেষ করে হাওরাঞ্চলের উৎসব। এই উৎসব এখন হারিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ ৫০ বছর পর সুরমা নদীতে নৌকাবাইচ আয়োজন করা হয়েছে। এ আয়োজনের উদ্দেশ্য পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা। পাশাপাশি তরুণদের মাদক থেকে দূরে রেখে খেলাধুলা ও সুস্থ বিনোদনের সঙ্গে যুক্ত করা।

নৌকা বাইচ আয়োজক কমিটির সদস্য ইটনা উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমেষ কান্তি গোপ জানান, নৌকাবাইচ দেখতে সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ সুরমা নদীর দুই পাড়ে নৌকা নিয়ে এসে ভিড় করেন। দুপুরে লোকসমাগম লাখ ছাড়িয়ে যায়।

বিষয়:

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