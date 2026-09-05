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রাজধানীতে দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ীকে গুলি, অস্ত্রসহ আটক ১

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ৩১
রাজধানীতে দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ীকে গুলি, অস্ত্রসহ আটক ১
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর শনির আখড়ায় দোকানে ঢুকে আসলাম খান (৩৮) নামের এক ব্যবসায়ীকে গুলি করেছে এক ব্যক্তি। পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ওই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ শনিবার রাত ৮টার দিকে শনিরআখড়ার জিয়া সরণি রোডে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল কদমতলী থানার অধীন।

আহত আসলাম খানকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেলে আসলাম খানের চাচাতো ভাই মো. মিরাজ খান বলেন, তাঁদের বাসা শনিরআখড়া এলাকায়। জিয়া সরণি রোডে আসলাম খানের ক্রোকারিজের দোকান রয়েছে। রাত ৮টার দিকে দোকানে এক ক্রেতার সঙ্গে কথা বলার সময় এক ব্যক্তি দোকানে ঢুকে আসলামকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। তাঁর বাঁ হাতে ও ডান গালে গুলি লাগে। খবর পেয়ে দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়। তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় ওই ব্যক্তিকে স্থানীয় লোকজন আটক করেছে। গুলি করার কারণ জানাতে পারেননি স্বজনেরা।

কদমতলী থানার ওসি (তদন্ত) সজিব কুমার বাড়ৈই বলেন, জিয়া সরণি রোডে এক ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। অস্ত্র ও গুলিসহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

গুলিঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগব্যবসায়ী
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