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রাঙ্গামাটি

সাত দিন পর ঝুলন্ত সেতুতে পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

বাসস
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ২৫
সাত দিন পর ঝুলন্ত সেতুতে পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার
ছবি: সংগৃহীত

কাপ্তাই হ্রদের পানি কমে যাওয়ায় সাত দিন পর রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতুতে পর্যটক প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ শনিবার সকাল থেকে পর্যটকেরা সেতুতে প্রবেশ করতে পারছেন।

পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপক আলোক বিকাশ চাকমা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, কাপ্তাই হ্রদের পানি কিছুটা কমে আসায় সেতুর পাটাতন থেকে পানি নেমে গেছে। গতকাল শুক্রবার সেতুটি ঘষামাজা করে পর্যটকদের চলাচলের উপযোগী করা হয়। এরপর আজ সকাল থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্যটকেরা আবারও ঝুলন্ত সেতুর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন।

কাপ্তাই হ্রদে পানি বেড়ে ডুবে গেছে ঝুলন্ত সেতু, চলাচলে নিষেধাজ্ঞাকাপ্তাই হ্রদে পানি বেড়ে ডুবে গেছে ঝুলন্ত সেতু, চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

পর্যটন বোট ঘাটের ইজারাদার মো. ফখরুল ইসলাম বলেন, রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। সেতুটি খুলে দেওয়ায় পর্যটকের সমাগম আরও বাড়বে বলে আশা করছেন তিনি।

এর আগে, গত ২৯ আগস্ট কাপ্তাই হ্রদের পানি বেড়ে ঝুলন্ত সেতুর পাটাতন প্রায় এক ফুট পর্যন্ত ডুবে যায়। নিরাপত্তার স্বার্থে ওই দিন থেকে সেতুতে পর্যটকদের প্রবেশ ও চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

হ্রদের পানি কমাতে কাপ্তাই বাঁধের ১৬টি জলকপাট খুলে দেওয়ার পর ধীরে ধীরে পানির উচ্চতা কমতে থাকে। ছয় দিন পর গতকাল শুক্রবার সেতুর পাটাতন থেকে পানি নেমে সেতুটি পুরোপুরি দৃশ্যমান হয়। এরপর পর্যটকদের চলাচলের উপযোগী করতে সেতুটি পরিষ্কার করা হয়।

বিষয়:

কাপ্তাইচট্টগ্রাম বিভাগকাপ্তাই হ্রদপর্যটকরাঙ্গামাটি
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