Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দরের অ্যাকশন শেডের আগুন নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দরের অ্যাকশন শেডের আগুন নিয়ন্ত্রণে
আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চট্টগ্রাম বন্দরের অ্যাকশন শেডে আগুন লাগে। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দরের অ্যাকশন (নিলাম) শেডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ আগুন লাগে। পরে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ জানান, সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে চট্টগ্রাম বন্দর স্টেডিয়ামসংলগ্ন নিলাম শেডে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করে এবং সকাল ৯টা ৪৯ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবরও পাওয়া যায়নি।

চট্টগ্রাম বন্দরের চিফ পার্সোনাল অফিসার নাসির উদ্দিন বলেন, ‘ছোট একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।’

এর তিন দিন আগে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে পণ্য ওঠানামার একটি যন্ত্রে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাআগুনচট্টগ্রাম বিভাগঅগ্নিকাণ্ড
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