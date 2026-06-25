নওগাঁ সীমান্তে ৯ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা ব্যর্থ, পরে ফিরিয়ে নেয় বিএসএফ

নওগাঁর সাপাহার সীমান্ত এলাকায় নারী, পুরুষ, শিশুসহ ৯ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর (পুশ ইন) চেষ্টা করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বিজিবির কড়া অবস্থানের কারণে শেষ পর্যন্ত তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২৪ জুন) দিবাগত রাত ১টার দিকে বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বলে নিশ্চিত করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
এর আগে বুধবার ভোর ৪টার দিকে সাপাহার উপজেলার আদাতলা সীমান্তের ২৪৪/এমপি সীমান্ত পিলারের উত্তর পাতাড়ি এলাকায় ওই ৯ জনকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা চালায় বিএসএফ। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, দীর্ঘ প্রায় ২১ ঘণ্টা ধরে এ চেষ্টা চললেও বিজিবির শক্ত অবস্থানের কারণে তা সফল হয়নি।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত অবস্থান নেন বিজিবি সদস্যরা। এতে সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
উত্তর পাতাড়ি গ্রামের বাসিন্দা ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘আমরা পুশ ইনের সংবাদ পাওয়ার পর গ্রামের সবাই এখানে চলে আসি। বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে আমরাও কড়া পাহারায় নিয়োজিত থাকি। বিজিবি সদস্যরা দৃঢ়তার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা কোনোভাবেই তাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে দেননি। বিজিবি সদস্যদের এমন ভূমিকা সত্যিই অনেক প্রশংসার।’
নওগাঁ ব্যাটালিয়ন ১৬ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মাসুম বলেন, ‘খবর পাওয়ার পর ওই স্থানে বিজিবির টহল বৃদ্ধি করা হয় এবং বিজিবি সদস্যরা কড়া পাহারায় নিয়োজিত ছিল। রাত ১টার দিকে বিএসএফ সদস্যরা সীমান্তের লাইট বন্ধ করে দেয়। এরপর রাতের আঁধারে তারা পুশ ইনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ভারতে ফিরিয়ে নিয়েছে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। ভোরের আলো ফোটার পর ওই স্থানে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সীমান্তের ওই এলাকাতে বিজিবির টহল জোরদার রয়েছে।’
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