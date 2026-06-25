Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ-অটোরিকশা ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৩

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ-অটোরিকশা ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৩
ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে এবং দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনগুলো সরিয়ে নেয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে ট্রাক, পিকআপ ভ্যান ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার ত্রিমুখী সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) সকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার সুতাং ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কাউছার মিয়া (৩২) নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার ভাটেরচর গ্রামের মৃত মুতি মিয়ার ছেলে। তিনি পিকআপ ভ্যানের চালক ছিলেন।

পুলিশ জানায়, সকালে ঢাকাগামী একটি মুরগিবাহী পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সিলেটগামী শাহ সিমেন্ট কোম্পানির একটি ট্রাক এবং একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপ ভ্যান ও অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। সংঘর্ষের পর ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়।

দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই পিকআপ ভ্যানের চালক কাউছার মিয়ার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় পিকআপ ভ্যানের হেলপার, অটো ও ট্রাকচালক গুরুতর আহত হন। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে পাঠানো হয়।

খবর পেয়ে শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে এবং দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনগুলো সরিয়ে নেয়।

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শুভ রঞ্জন চাকমা বলেন, ‘সকালে ট্রাক, পিকআপ ভ্যান ও সিএনজির ত্রিমুখী সংঘর্ষে পিকআপচালক নিহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যানবাহনগুলো পুলিশের হেফাজতে রয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

বিষয়:

হবিগঞ্জঅটোরিকশাশায়েস্তাগঞ্জসংঘর্ষসিলেট বিভাগ
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