রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে বিশেষ অভিযানে ১৯ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগ অতিরিক্ত উপকমিশনার নিয়াজ মেহেদীর পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
যাত্রাবাড়ী থানা সূত্রে জানা যায়, বুধবার (২৪ জুন) যাত্রাবাড়ী থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নিয়মিত ও পরোয়ানাভুক্ত মামলার আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—জসিম উদ্দিন (৪০), মো. আক্তার হোসেন (৪৫), মো. আব্দুল আলীম হোসেন রুদ্র (৩৫), মো. রাজিব (৩০), দিদারুল ইসলাম সুজন (৪০), রেজাউল হক মীর (৪০), ইব্রাহিম শেখ (২৫), মো. মানিক (৩৭), হানিফ (৩৬), মো. জাকির (৫৩), ফয়সাল মিয়া (৪৬), সুমন মিজি (৪৭), মামুন (২৬), মো. হাসান (৩১), মো. হৃদয় (২৪), মো. রামিম (২৫), মো. বিল্লাল মোড়ল (৩০), মো. সোহেল আকন (৩৫) এবং সজীব পাঠান (২৮)।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ও পরোয়ানাভুক্ত মামলার আসামি ও বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত অপরাধী। এদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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