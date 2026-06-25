মুন্সিগঞ্জে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে মোবাইল চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে গণপিটুনিতে শাহাদাত (২৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) ভোরে উপজেলার শ্যামসিদ্ধি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে শ্যামসিদ্ধি-মত্তগ্রাম সড়কের পাশে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক যুবকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে শ্রীনগর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, মোবাইল চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার গভীর রাতে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে শাহাদাতকে আটক করা হয়। পরে উত্তেজিত জনতা তাঁকে গণপিটুনি দেয়। একপর্যায়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। পরবর্তী সময়ে মরদেহ সড়কের পাশে ফেলে রাখা হয়।
শ্রীনগর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মিল্টন দত্ত ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহত শাহাদাতের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করা হচ্ছে।
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