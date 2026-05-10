Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

আনোয়ারায় গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পালিয়েছে স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি:
আনোয়ারায় গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পালিয়েছে স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি
ঘটনাস্থলে লোকজনের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় হালিমা আক্তার মুন্নি (২১) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১০ মে) সকালে উপজেলার বটতলী ইউনিয়নের পশ্চিম বরৈয়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার পর ওই নারীর স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়িসহ পরিবারের লোকজন পালিয়েছে। গৃহবধূর বাবার পরিবারের দাবি, তাদের মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে।

হালিমা আক্তার পশ্চিম বরৈয়া এলাকার কালু মাঝির বাড়ির মিজানুর রহমানের স্ত্রী। হালিমা উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাঞ্চন মুন্সির বাড়ির মো. ইসহাকের মেয়ে।

হালিমার বাবা মো. ইসহাক বলেন, ‘রোববার সকালে হালিমার স্বামী ফোন করে জানায় যে আমার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে গলায় রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, তার পা মাটির সঙ্গে লাগানো। শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্নও রয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন প্রায়ই হালিমাকে নির্যাতন করত। এসব বিষয় নিয়ে কয়েকবার মীমাংসাও হয়েছে। আমরা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি চাই।’

আনোয়ারা থানার এসআই মো. বাশার বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করা হয়। তখন বাপের বাড়ির লোকজন থাকলেও শ্বশুরবাড়ির লোকজন পালিয়ে যায়।’

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে। এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যা, তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাআনোয়ারাগৃহবধূচট্টগ্রাম বিভাগস্বামীলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

মাদক কারবারিকে ছাড়াতে গিয়ে বিপাকে বিএনপি-জামায়াত নেতারা, সারা রাত থানায় আটকে রাখলেন ওসি

ইরানে হতাশ ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা থেকে জব্দ করলেন সাড়ে ১৩ কেজি ইউরেনিয়াম

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সম্পর্কিত

জগন্নাথপুরে তালাবদ্ধ ঘর থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

জগন্নাথপুরে তালাবদ্ধ ঘর থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল ট্রাক, চালক নিহত

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল ট্রাক, চালক নিহত

আনোয়ারায় গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পালিয়েছে স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি

আনোয়ারায় গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পালিয়েছে স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি

গেটকিপারদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে রেল ভবনে অবস্থান

গেটকিপারদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে রেল ভবনে অবস্থান