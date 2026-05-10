বনদস্যুদের মুক্তিপণ দিয়ে বাড়ি ফিরলেন ১৩ মৌয়াল

সুন্দরবনের বনদস্যুদের মুক্তিপণ দিয়ে ১৩ মৌয়াল বাড়ি ফিরেছেন। গতকাল শনিবার (৯ জুন) বিকেলে খুলনার কয়রায় বাড়িতে আসেন তাঁরা।
মুক্তিপণ দিয়ে ফিরে আসা মৌয়ালেরা হলেন কয়রা উপজেলার কাটাখালী গ্রামের মো. হারুন গাজী, আব্দুল গফুর গাজী, চরণ সরকার, মালিক গাজী, আফতাব আলী, হান্নান গাজী, বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের শহিদুল ইসলাম, পরিমল চন্দ্র সরকার, খোকন মন্ডল, মহানন্দ মন্ডল, কালাম গাজী, আলী গাজী ও খোদা বাক্স গাজী।
মৌয়ালেরা জানান, বানিয়াখালী ফরেস্ট অফিস থেকে গত বৃহস্পতিবার পাস পারমিট নিয়ে সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে যান তাঁরা। ওই দিন বিকেল ৫টার দিকে শিবসা নদীর পূর্ব পাশে কুমড়ুখালী খাল-সংলগ্ন এলাকা থেকে মৌয়ালদের আটক করে সুন্দরবনের দোলা ভাই বাহিনী। পরে সুন্দরবনের ভেতরে একটি খালে তাঁদের নিয়ে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে দস্যুরা। এ সময় দুই নৌকায় থাকা নগদ ৪ হাজার ২০০ টাকা কেড়ে নেয় তারা। মৌয়ালদের চাপ সৃষ্টি করে বাড়িতে তাঁদের দিয়ে ফোন করিয়ে বিকাশে ৩৬ হাজার ৭০০ টাকা নেয় বনদস্যুরা। শনিবার ভোর ৪টার দিকে তাঁদের ছেড়ে দেয়। মৌয়ালদের নৌকায় থাকা জিনিসপত্র লুট করে নিয়েছে বনদস্যুরা।
কয়রা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম বলেন, ‘ঘটনাটি শুনেছি। মৌয়ালদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা থানায় এলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
