Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

জগন্নাথপুরে তালাবদ্ধ ঘর থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি  
পরিত্যক্ত এই টিনের ঘর থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে তালাবদ্ধ ঘর থেকে আনাস আলী (৩২) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে জগন্নাথপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে এই ঘটনা ঘটে। আনাস আলী জগন্নাথপুর পৌরসভার আলিয়াবাদ গ্রামের মৃত আজমান আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রোববার সকালে জগন্নাথপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত তালাবদ্ধ টিনশেডের ঘরে ওই যুবকের গলায় রশি বাঁধা ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে জগন্নাথপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তালা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে।

জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ওই যুবক কয়েক বছর ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। বাড়িতে যেতেন না।



সুনামগঞ্জ সদরসুনামগঞ্জজগন্নাথপুরমরদেহযুবক
