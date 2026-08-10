মিরসরাইয়ে কারখানায় ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৭, লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের একটি নির্মাণাধীন কারখানায় ডাকাতির ঘটনায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে জোরারগঞ্জ থানা-পুলিশ। আজ সোমবার ভোরে অর্থনৈতিক অঞ্চল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় লুট হওয়া বিভিন্ন মালামালও উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন হিঙ্গুলী ইউনিয়নের পূর্ব হিঙ্গুলী এলাকার মেহেদী হাসান, মেহেদীনগর এলাকার সুজাউল হক ওরফে সুজা উল্লাহ, একই এলাকার এমদাদুল হক ওরফে এমরান, পূর্ব হিঙ্গুলী এলাকার মো. সাখাওয়াত হোসেন ওরফে নাহিদ (২৪), মেহেদীনগর এলাকার মো. ইউসুফ, জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের খিলমুরারী এলাকার মো. রাকিব এবং করেরহাট ইউনিয়নের মিজান উদ্দিন।
জানা গেছে, গত শনিবার দিবাগত রাতে জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অটো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নির্মাণাধীন কারখানায় ১০ থেকে ১৫ জনের একটি ডাকাত দল হামলা করে। তারা কারখানায় দায়িত্ব পালনরত নিরাপত্তাকর্মীদের তিনটি মোবাইল ফোন, ২৫০ মিটার বৈদ্যুতিক তারসহ বিভিন্ন মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষ বাদী হয়ে জোরারগঞ্জ থানায় মামলা করে।
জোরারগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ আব্দুল হালিম বলেন, অর্থনৈতিক অঞ্চল এলাকায় একটি নির্মাণাধীন কারখানায় ডাকাতির ঘটনায় ৩২ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অভিযান চালিয়ে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে লুট হওয়া মালামালও উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে মো. ইউসুফ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে রাজি হয়েছেন। বাকি ছয়জনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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