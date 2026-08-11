চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিচারকের খাসকামরায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের এজলাস ও বিচারকের খাসকামরায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাতনামা ২০-২৫ জনকে আসামি করা হয়েছে।
আজ সোমবার রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানায় মামলাটি করেন যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বেঞ্চ সহকারী শহিদুল ইসলাম। সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. একরামুল হোসাইন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, আদালত চত্বরে ভাঙচুর, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর অভিযোগে দ্রুত বিচার আইনে মামলাটি করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।
এর আগে গতকাল সোমবার বিস্ফোরক আইনের একটি মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দল ও যুবদলের নেতা-কর্মীদের জামিন শুনানিকে কেন্দ্র করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে আদালতের এজলাসের জানালা এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বিচারক মো. উজ্জ্বল মাহমুদের খাসকামরার দরজা-জানালা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. একরামুল হোসাইন বলেন, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা হওয়ার পর আদালত চত্বরে নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। ঘটনার ভিডিও ফুটেজসহ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
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