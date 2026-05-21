নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গ্যারেজে ঢুকল মুরগিবাহী পিকআপ, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন মালিক

চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের পেলাগাজী মোড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মুরগিবাহী পিকআপ মোটরসাইকেল গ্যারেজে ঢুকে পড়েছে। বুধবার (২০ মে) রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে গ্যারেজটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান গ্যারেজের মালিক।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খাগড়াছড়ি থেকে চট্টগ্রামমুখী মুরগিবাহী পিকআপটি অতিরিক্ত গতিতে চলছিল। রাতে পেলাগাজী এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এ সময় পিকআপটি সড়কের পাশে থাকা একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজে ঢুকে পড়ে এবং পরে পাশের খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় গ্যারেজটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।
গ্যারেজের মালিক আবু বলেন, ‘বিদ্যুৎ না থাকায় আমি কিছুক্ষণ আগেই পাশের মুদির দোকানে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মানুষের চিৎকার শুনে দৌড়ে এসে দেখি, মুরগিবাহী পিকআপটি আমার গ্যারেজে ঢুকে পড়েছে। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছি।’
নাজিরহাট হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট শরীফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘মুরগিবাহী একটি পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গ্যারেজে ঢুকে পড়ে পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে গ্যারেজটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গাড়িটি উদ্ধারের কাজ চলছে।’
বগুড়ার গাবতলীতে মধ্যরাতে ঘরে ঢুকে রীতা রানী মজুমদার (৪৫) নামে এক গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার সুখানপুকুর ইউনিয়নের মমিনহাটা দক্ষিণপাড়া গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।৩ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ভেকু দিয়ে অবৈধ মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের জেরে ওসমান গনি (৪০) নামে এক বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের পাঁচগাঁও চরপাড়া এলাকার বিলসংলগ্ন কাউন্দার চক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে রাতের আঁধারে এক কাঠ ব্যবসায়ীর দোকানঘর দখলের অভিযোগ উঠেছে ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মো. চান মিয়া ওরফে চিড়া চান্দুর বিরুদ্ধে। ১৫ মে (শুক্রবার) রাতে জগন্নাথকাঠি বন্দরের চিড়ার মিলসংলগ্ন এলাকায় ব্যবসায়ী সহিদুল ইসলামের ভাড়াটিয়া দোকানদারদের সরিয়ে দিয়ে দোকানঘর দখলে নেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে।৯ মিনিট আগে
বিশৃঙ্খলায় চলছে বরিশালের শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (শেবাচিম)। প্রায়ই চিকিৎসকদের অবহেলায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠছে। এ নিয়ে কথা বলতে গেলেই চিকিৎসকদের মারধরের শিকার হতে হচ্ছে অভিভাবকদের। গত মঙ্গলবার রাতেও এক নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় দুই স্বজনকে মারধর করে আটকে রাখেন ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা।১ ঘণ্টা আগে