নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গ্যারেজে ঢুকল মুরগিবাহী পিকআপ, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন মালিক

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কে গতকাল রাতে মুরগিবাহী পিকআপ গ্যারেজে ঢুকে পাশের খাদে পড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের পেলাগাজী মোড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মুরগিবাহী পিকআপ মোটরসাইকেল গ্যারেজে ঢুকে পড়েছে। বুধবার (২০ মে) রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে গ্যারেজটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান গ্যারেজের মালিক।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খাগড়াছড়ি থেকে চট্টগ্রামমুখী মুরগিবাহী পিকআপটি অতিরিক্ত গতিতে চলছিল। রাতে পেলাগাজী এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এ সময় পিকআপটি সড়কের পাশে থাকা একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজে ঢুকে পড়ে এবং পরে পাশের খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় গ্যারেজটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

গ্যারেজের মালিক আবু বলেন, ‘বিদ্যুৎ না থাকায় আমি কিছুক্ষণ আগেই পাশের মুদির দোকানে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মানুষের চিৎকার শুনে দৌড়ে এসে দেখি, মুরগিবাহী পিকআপটি আমার গ্যারেজে ঢুকে পড়েছে। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছি।’

নাজিরহাট হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট শরীফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘মুরগিবাহী একটি পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গ্যারেজে ঢুকে পড়ে পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে গ্যারেজটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গাড়িটি উদ্ধারের কাজ চলছে।’

খাগড়াছড়িদুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগমহাসড়কমোটরসাইকেল
