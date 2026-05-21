রাজবাড়ীর কালুখালীতে বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২

রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার মোহনপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বাস ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে একজন নিহত এবং আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার (২০ মে) রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আমিন ব্যাপারী (৪৫) উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা। আহতরা হলেন রিয়াজ শেখ (৫০) ও কালাম কাজী (৫০)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তিনজন একটি মোটরসাইকেলে করে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ঢাকাগামী মামুন পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং তিন আরোহী সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে কালুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আমিন ব্যাপারীকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত রিয়াজ শেখ ও কালাম কাজীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা বাসটিতে ভাঙচুর চালায়। এ ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পাংশা হাইওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বাসটি জব্দ করে।
পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
