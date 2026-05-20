ব্র্যাকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুযোগ

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ব্র্যাক ফিশারিজ এন্টারপ্রাইজ।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমকম/এমবিএ ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা, উৎসব বোনাস, কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ জুন, ২০২৬।

