Ajker Patrika
গাজীপুর

কালীগঞ্জে স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের উত্ত্যক্ত ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, যুবক আটক

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি
কালীগঞ্জে স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের উত্ত্যক্ত ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, যুবক আটক
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালীগঞ্জে স্কুল-কলেজগামী ছাত্রী এবং কর্মজীবী নারীদের যাতায়াতের পথে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও যৌন হয়রানির অভিযোগে মফিজ উদ্দিন (৩৫) নামের এক বখাটেকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা। বুধবার (২০ মে) বিকেলে উপজেলার মুনশুরপুর গ্রামের মনসাতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আটককৃত মফিজ উদ্দিন উপজেলার বক্তারপুর ইউনিয়নের ভাটিরা গ্রামের আফসার উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় ও ভুক্তভোগী সূত্রে জানা গেছে, মুনশুরপুর গ্রামের মনসাতলা এলাকাটি অত্যন্ত জনবহুল। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন স্থানীয় স্কুল, কলেজ, বাজার এবং বিভিন্ন মিল-ফ্যাক্টরিগামী শত শত নারী ও শিক্ষার্থী যাতায়াত করেন। কয়েক দিন ধরে মফিজ উদ্দিন ওই এলাকায় ওত পেতে থাকতেন। যখনই কোনো ছাত্রী বা নারী একা ওই পথ দিয়ে যেতেন, তখনই সে তাঁদের সামনে প্যান্ট খুলে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতেন এবং কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে হেনস্তা করার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর এমন বিকৃত আচরণের কারণে ওই এলাকার নারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও অস্বস্তি বিরাজ করছিল।

ভুক্তভোগী এক কলেজ ছাত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘তিন-চার দিন ধরে এই লোকটা একই কাজ করে আসছিল। আমরা ভয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যেতে পারতাম না। আজ আবারও একই কাজ করার সময় আশপাশের লোকজন টের পেয়ে তাকে ধরে ফেলে।’

এলাকাবাসীর ভাষ্যমতে, মফিজের এই অসভ্যতা সীমা লঙ্ঘন করেছিল। বুধবার বিকেলে সে এক নারীর সামনে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করলে স্থানীয়রা তাঁকে হাতেনাতে ধরে গণপিটুনি দেয় এবং পরে থানা-পুলিশকে খবর দেয়। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসেন বলেন, ‘মুনশুরপুর এলাকায় ইভ টিজিং ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির দায়ে একজনকে আটকের খবর পেয়ে পুলিশের একটি টিম পাঠিয়ে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।’

বিষয়:

গাজীপুরআটকঢাকা বিভাগযৌন হয়রানিছাপা সংস্করণকালীগঞ্জ (গাজীপুর)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

সম্পর্কিত

বগুড়ায় মধ্যরাতে ঘরে ঢুকে গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা

বগুড়ায় মধ্যরাতে ঘরে ঢুকে গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা

আড়াইহাজারে বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে হত্যা, সড়ক অবরোধ ভাঙচুর

আড়াইহাজারে বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে হত্যা, সড়ক অবরোধ ভাঙচুর

নেছারাবাদে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে কাঠ ব্যবসায়ীর দোকানঘর দখলের অভিযোগ

নেছারাবাদে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে কাঠ ব্যবসায়ীর দোকানঘর দখলের অভিযোগ

সেবা নিয়ে শেবাচিমে বিশৃঙ্খলা

সেবা নিয়ে শেবাচিমে বিশৃঙ্খলা