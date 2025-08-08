Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে সড়কের পাশে নারীর সন্তান প্রসব, হাসপাতালে পাঠাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ। ছবি: সংগৃহীত
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরীতে ব্যস্ততম একটি সড়কের পাশে সন্তান প্রসব করেছেন মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারী। আজ শুক্রবার নগরীর দেওয়ানহাট মোড়ে সড়ক বিভাজকের পাশে ওই নারী সন্তান প্রসব করেন।

তাৎক্ষণিক সড়কের অদূরে দায়িত্বরত ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের সহায়তায় মা ও নবজাতককে অ্যাম্বুলেন্সে করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট মো. জাহিদুর রহমান বলেন, দুপুরের দিকে তিনি দেওয়ানহাট ট্রাফিক বক্সে বসে ছিলেন। এ সময় একজন এসে তাঁকে সড়কে মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর সন্তান প্রসবের খবর দেন।

তিনি বলেন, ‘তখন আমি ও আমাদের এক কনস্টেবল সেখানে গিয়ে ওই নারীকে ছাতা দিয়ে ঘিরে রাখি। নারী কনস্টেবল না থাকায় পথচারী নারীদের সহায়তার কথা বললেও শুরুতে কেউ এগিয়ে আসেনি। অনেক অনুরোধের পর দুজন এগিয়ে আসেন।’

পরে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের একটি খালি অ্যাম্বুলেন্স থামিয়ে সহায়তাকারী নারীসহ মা ও নবজাতককে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর কথা বলেন ট্রাফিক পুলিশের এই কর্মকর্তা।

চট্টগ্রাম জেলাপুলিশসন্তানচট্টগ্রাম বিভাগচমেকচট্টগ্রাম সদরজেলার খবর
