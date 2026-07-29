টিকটক ভিডিও করতে গিয়ে ট্রেনের চাপায় থেঁতলে গেল ২ পা ও হাত

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে দোহাজারী রেলস্টেশন এলাকায় টিকটক ভিডিও ধারণ করতে গিয়ে তেলবাহী ট্রেনের ধাক্কায় মোরশেদ আলম (২৫) নামে এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় তাঁর দুই পা ও এক হাতের অর্ধেক অংশ থেঁতলে গেছে।
আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে চন্দনাইশ দোহাজারী রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত মোরশেদ আলম সাতকানিয়া উপজেলার খাগরিয়া ইউনিয়নের তৈয়ারপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দোহাজারী রেলস্টেশন এলাকায় রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে টিকটক ভিডিও ধারণ করছিলেন মোরশেদ আলম। এ সময় পিডিবির একটি তেলবাহী ট্রেনটি পুশিংয়ে (ইঞ্জিনের সাহায্যে ঠেলে নিয়ে চলা) চলছিল। ট্রেনটির ইঞ্জিন পেছনের দিকে থাকায় চালক বারবার হর্ন ও সাইরেন বাজিয়ে সতর্ক সংকেত দিচ্ছিলেন। তবে ভিডিও ধারণে ব্যস্ত থাকায় মোরশেদ আলম ও তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যক্তিরা সতর্ক সংকেত খেয়াল করেননি।
আরও জানা যায়, একপর্যায়ে ট্রেনটি খুব কাছে চলে এলে সরে যাওয়ার আগেই তিনি ট্রেনের নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে দোহাজারী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।
দোহাজারী রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার মো. ইকবাল হোসেন বলেন, ‘পিডিবির তেলবাহী একটি ট্রেন দোহাজারী স্টেশন থেকে সামান্য দূরে স্লাইডিং করার সময় হয়তো ওই লোকগুলো আনমনা ছিল। এ কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।’
আহতের বিষয়ে দোহাজারী হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মুহাম্মদ রকিবুল হাসান (মারুফ) বলেন, ‘হাসপাতালে আসা যুবকের এক হাত ও দুই পা থেঁতলে গেছে। মাথাও আঘাত রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
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