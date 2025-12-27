চট্টগ্রামে ঝুলে আছে একটি আসন, অপেক্ষায় বিএনপির ১১ মনোনয়নপ্রত্যাশী

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে ১৫টিতেই মনোনয়ন নিশ্চিত করেছে বিএনপি। শুধু একটি আসনে মনোনয়ন ঘোষণা করেনি দলটি। সেটি হচ্ছে, চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) সংসদীয় আসন। এ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে কৌতূহল ও আলোচনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রার্থী চূড়ান্ত না হলেও ইতিমধ্যে এই আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে ১০ জন নেতা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা হলেন ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ও হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি আবদুস সালাম মামুন, বিএনপি আইনজীবী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আইনজীবী মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শফিকুল ইসলাম রাহী, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আনোয়ার চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আল হেলাল, বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবার কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক ডা. মহসিন জিল্লুর করিম, দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. ইখতেয়ার হোসেন, দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অধ্যাপক এহছানুল মৌলা, বিএনপি নেতা এম এ হাশেম রাজু, স্বেচ্ছাসেবক দল জার্মানির যুগ্ম আহ্বায়ক এম জাকের হোসেন চৌধুরী, বিএনপি নেতা সিরাজুল ইসলাম।
স্থানীয় নেতাদের মতে, চট্টগ্রাম-১৪ আসনটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হওয়ায় বিএনপি প্রার্থী বাছাইয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে। তবে প্রার্থী ঘোষণায় বিলম্বের কারণে এখনো পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করা সম্ভব হয়নি। দলীয় নেতারা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত এলেই সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী মাঠে নামবেন।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি আইনজীবী মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘রোববারের মধ্যে দল প্রার্থী নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমি আশাবাদী যে দল আমাকে মনোনয়ন দেবে।’
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শফিকুল ইসলাম রাহী বলেন, ‘দ্রুত সময়ের মধ্যে দলীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। আমি আশাবাদী যে দল আমাকে মনোনয়ন দেবে। বিগত ১৭ বছর আমি নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলাম, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে। এখন চাই, শেষ পর্যন্ত দল আমাকে সুযোগ দিক।’
চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে ১৫টিতেই মনোনয়ন নিশ্চিত করেছে বিএনপি। শুধু একটি আসনে মনোনয়ন ঘোষণা করেনি দলটি। সেটি হচ্ছে, চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) সংসদীয় আসন। এ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে কৌতূহল ও আলোচনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রার্থী চূড়ান্ত না হলেও ইতিমধ্যে এই আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে ১০ জন নেতা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা হলেন ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ও হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি আবদুস সালাম মামুন, বিএনপি আইনজীবী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আইনজীবী মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শফিকুল ইসলাম রাহী, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আনোয়ার চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আল হেলাল, বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবার কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক ডা. মহসিন জিল্লুর করিম, দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. ইখতেয়ার হোসেন, দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অধ্যাপক এহছানুল মৌলা, বিএনপি নেতা এম এ হাশেম রাজু, স্বেচ্ছাসেবক দল জার্মানির যুগ্ম আহ্বায়ক এম জাকের হোসেন চৌধুরী, বিএনপি নেতা সিরাজুল ইসলাম।
স্থানীয় নেতাদের মতে, চট্টগ্রাম-১৪ আসনটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হওয়ায় বিএনপি প্রার্থী বাছাইয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে। তবে প্রার্থী ঘোষণায় বিলম্বের কারণে এখনো পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করা সম্ভব হয়নি। দলীয় নেতারা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত এলেই সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী মাঠে নামবেন।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি আইনজীবী মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘রোববারের মধ্যে দল প্রার্থী নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমি আশাবাদী যে দল আমাকে মনোনয়ন দেবে।’
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শফিকুল ইসলাম রাহী বলেন, ‘দ্রুত সময়ের মধ্যে দলীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। আমি আশাবাদী যে দল আমাকে মনোনয়ন দেবে। বিগত ১৭ বছর আমি নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলাম, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে। এখন চাই, শেষ পর্যন্ত দল আমাকে সুযোগ দিক।’
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে রাকিব হোসেন বিশাল নামের এক যুবদল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর থানাধীন বাবর রোডের জহুরী মহল্লায় বায়তুল তাইয়োব জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ভোলা-১ (সদর) আসন থেকে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে পার্থর পক্ষে দলীয় নেতা-কর্মীরা ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম দাখিল করেন।৩৪ মিনিট আগে
ঘন কুয়াশার কারণে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করেছে বিআইডব্লিউটিসি। শনিবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে এই নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়।১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় শুরু হয়েছে ২ দিনব্যাপী হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী দেউলী উৎসব। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) উত্তর রানীগাঁও গ্রামে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লেখক ও গবেষক মতিলাল হাজং।১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে রাকিব হোসেন বিশাল নামের এক যুবদল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর থানাধীন বাবর রোডের জহুরী মহল্লায় বায়তুল তাইয়োব জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মিনার মসজিদের পাশের রাস্তায় অবস্থানকালে রাকিব হোসেন বিশালকে লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করা হয়।
ঘটনার পরপরই মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের টহলরত টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় পালানোর চেষ্টাকালে দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিরা হলেন, মো. নাইম ও মো. রাজিব (২১)। উভয়ের বাড়ি ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন থানায় এবং বর্তমানে তাঁরা আদাবর এলাকায় বসবাস করছিলেন।
প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আহত রাকিব হোসেন বিশাল আদাবর যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। হামলার পেছনে পূর্ববিরোধ রয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।
আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন রাকিব হোসেন বিশালকে উদ্ধার করে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করে। চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর অবস্থা গুরুতর।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত অব্যাহত আছে।
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে রাকিব হোসেন বিশাল নামের এক যুবদল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর থানাধীন বাবর রোডের জহুরী মহল্লায় বায়তুল তাইয়োব জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মিনার মসজিদের পাশের রাস্তায় অবস্থানকালে রাকিব হোসেন বিশালকে লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করা হয়।
ঘটনার পরপরই মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের টহলরত টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় পালানোর চেষ্টাকালে দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিরা হলেন, মো. নাইম ও মো. রাজিব (২১)। উভয়ের বাড়ি ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন থানায় এবং বর্তমানে তাঁরা আদাবর এলাকায় বসবাস করছিলেন।
প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আহত রাকিব হোসেন বিশাল আদাবর যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। হামলার পেছনে পূর্ববিরোধ রয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।
আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন রাকিব হোসেন বিশালকে উদ্ধার করে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করে। চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর অবস্থা গুরুতর।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত অব্যাহত আছে।
চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে ১৫টিতেই মনোনয়ন নিশ্চিত করেছে বিএনপি। শুধু একটি আসনে মনোনয়ন ঘোষণা করেনি দলটি। সেটি হচ্ছে, চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) সংসদীয় আসন। এ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে কৌতূহল ও আলোচনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ভোলা-১ (সদর) আসন থেকে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে পার্থর পক্ষে দলীয় নেতা-কর্মীরা ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম দাখিল করেন।৩৪ মিনিট আগে
ঘন কুয়াশার কারণে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করেছে বিআইডব্লিউটিসি। শনিবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে এই নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়।১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় শুরু হয়েছে ২ দিনব্যাপী হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী দেউলী উৎসব। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) উত্তর রানীগাঁও গ্রামে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লেখক ও গবেষক মতিলাল হাজং।১ ঘণ্টা আগে
ভোলা প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ভোলা-১ (সদর) আসনে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে তাঁর পক্ষে দলীয় নেতা-কর্মীরা ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম দাখিল করেন।
বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ডা. শামীম রহমান। তিনি বলেন, আজ শনিবার বিকেলে ভোলা-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ মনোনয়ন ফরম দাখিল করেছেন। বিজেপি নেতা-কর্মীরা আমার কার্যালয়ে এ মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।
বিজেপি নেতা-কর্মীরা জানান, আন্দালিভ রহমান পার্থ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলা-১ আসন থেকে গরুর গাড়ি প্রতীক নিয়ে ভোটের মাঠে লড়বেন।
এ বিষয়ে বিজেপি ভোলা জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নুরনবী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজ বিকেলে বিজেপি চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থর পক্ষে ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আমরা মনোনয়ন ফরম দাখিল করেছি।’ এ সময় বিজেপির প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার ওয়াশিকুর রহমান অঞ্জন, বিজেপি ভোলা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. মোতাসিম বিল্লাহ, ভোলা সদর উপজেলা শাখার সভাপতি আব্দুল জলিলসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রসঙ্গত, ভোলা-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও ভোলা পৌরসভার সাবেক মেয়র গোলাম নবী আলমগীর। এ ছাড়াও জামায়াতে ইসলামী থেকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে মো. নজরুল ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন থেকে মাওলানা মো. ওবায়দুর রহমান বিন মোস্তফা হাতপাখা নিয়ে ভোটের মাঠে লড়বেন বলে জানা গেছে।
সর্বশেষ ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভোলা সদর আসনে চারদলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে ধানের শীষ প্রতীকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। এবার তফসিল ঘোষণার আগে থেকে ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। যদিও বিএনপির জোট শরিক হিসেবে এখন পর্যন্ত তাঁকে কোনো আসন ছেড়ে দেওয়া হয়নি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ভোলা-১ (সদর) আসনে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে তাঁর পক্ষে দলীয় নেতা-কর্মীরা ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম দাখিল করেন।
বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ডা. শামীম রহমান। তিনি বলেন, আজ শনিবার বিকেলে ভোলা-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ মনোনয়ন ফরম দাখিল করেছেন। বিজেপি নেতা-কর্মীরা আমার কার্যালয়ে এ মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।
বিজেপি নেতা-কর্মীরা জানান, আন্দালিভ রহমান পার্থ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলা-১ আসন থেকে গরুর গাড়ি প্রতীক নিয়ে ভোটের মাঠে লড়বেন।
এ বিষয়ে বিজেপি ভোলা জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নুরনবী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজ বিকেলে বিজেপি চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থর পক্ষে ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আমরা মনোনয়ন ফরম দাখিল করেছি।’ এ সময় বিজেপির প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার ওয়াশিকুর রহমান অঞ্জন, বিজেপি ভোলা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. মোতাসিম বিল্লাহ, ভোলা সদর উপজেলা শাখার সভাপতি আব্দুল জলিলসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রসঙ্গত, ভোলা-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও ভোলা পৌরসভার সাবেক মেয়র গোলাম নবী আলমগীর। এ ছাড়াও জামায়াতে ইসলামী থেকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে মো. নজরুল ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন থেকে মাওলানা মো. ওবায়দুর রহমান বিন মোস্তফা হাতপাখা নিয়ে ভোটের মাঠে লড়বেন বলে জানা গেছে।
সর্বশেষ ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভোলা সদর আসনে চারদলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে ধানের শীষ প্রতীকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। এবার তফসিল ঘোষণার আগে থেকে ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। যদিও বিএনপির জোট শরিক হিসেবে এখন পর্যন্ত তাঁকে কোনো আসন ছেড়ে দেওয়া হয়নি।
চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে ১৫টিতেই মনোনয়ন নিশ্চিত করেছে বিএনপি। শুধু একটি আসনে মনোনয়ন ঘোষণা করেনি দলটি। সেটি হচ্ছে, চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) সংসদীয় আসন। এ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে কৌতূহল ও আলোচনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে রাকিব হোসেন বিশাল নামের এক যুবদল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর থানাধীন বাবর রোডের জহুরী মহল্লায় বায়তুল তাইয়োব জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
ঘন কুয়াশার কারণে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করেছে বিআইডব্লিউটিসি। শনিবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে এই নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়।১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় শুরু হয়েছে ২ দিনব্যাপী হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী দেউলী উৎসব। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) উত্তর রানীগাঁও গ্রামে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লেখক ও গবেষক মতিলাল হাজং।১ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ী প্রতিনিধি
ঘন কুয়াশার কারণে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করেছে বিআইডব্লিউটিসি। শনিবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে এই নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়।
ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় পারাপারের জন্য আসা যানবাহনকে পদ্মা সেতুসহ বিকল্প পথে গন্তব্যে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ঘাট কর্তৃপক্ষ।
বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন বলেন, সন্ধ্যা থেকে কুয়াশা পড়তে থাকে। রাত ৯টার পর নদীপথ অস্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে ফেরি চলাচল করতে পারছিল না। এ কারণে নৌ-দুর্ঘটনা এড়াতে সাড়ে ৯টা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়। কুয়াশা কেটে গেলে আবারও ফেরি চলাচল শুরু হবে।
সালাহউদ্দিন আরও বলেন, ‘কুয়াশা ভেদ করে ফেরি চলাচল করবে, সে ব্যবস্থা আমাদের নেই। ফলে কুয়াশা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। পারের জন্য ঘাট এলাকায় আসা যানবাহনগুলোকে বিকল্প পথে গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।’
ঘন কুয়াশার কারণে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করেছে বিআইডব্লিউটিসি। শনিবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে এই নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়।
ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় পারাপারের জন্য আসা যানবাহনকে পদ্মা সেতুসহ বিকল্প পথে গন্তব্যে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ঘাট কর্তৃপক্ষ।
বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন বলেন, সন্ধ্যা থেকে কুয়াশা পড়তে থাকে। রাত ৯টার পর নদীপথ অস্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে ফেরি চলাচল করতে পারছিল না। এ কারণে নৌ-দুর্ঘটনা এড়াতে সাড়ে ৯টা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়। কুয়াশা কেটে গেলে আবারও ফেরি চলাচল শুরু হবে।
সালাহউদ্দিন আরও বলেন, ‘কুয়াশা ভেদ করে ফেরি চলাচল করবে, সে ব্যবস্থা আমাদের নেই। ফলে কুয়াশা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। পারের জন্য ঘাট এলাকায় আসা যানবাহনগুলোকে বিকল্প পথে গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।’
চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে ১৫টিতেই মনোনয়ন নিশ্চিত করেছে বিএনপি। শুধু একটি আসনে মনোনয়ন ঘোষণা করেনি দলটি। সেটি হচ্ছে, চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) সংসদীয় আসন। এ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে কৌতূহল ও আলোচনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে রাকিব হোসেন বিশাল নামের এক যুবদল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর থানাধীন বাবর রোডের জহুরী মহল্লায় বায়তুল তাইয়োব জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ভোলা-১ (সদর) আসন থেকে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে পার্থর পক্ষে দলীয় নেতা-কর্মীরা ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম দাখিল করেন।৩৪ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় শুরু হয়েছে ২ দিনব্যাপী হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী দেউলী উৎসব। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) উত্তর রানীগাঁও গ্রামে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লেখক ও গবেষক মতিলাল হাজং।১ ঘণ্টা আগে
দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় শুরু হয়েছে ২ দিনব্যাপী হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী দেউলী উৎসব। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) উত্তর রানীগাঁও গ্রামে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লেখক ও গবেষক মতিলাল হাজং।
বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষার জন্য ইউনেসকো ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অর্থায়নে আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থা এই উৎসবের আয়োজন করে।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি কবি মং এ খেন মংমং। দোলন হাজংয়ের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মাহমুদুল হাসান, হালুয়াঘাট কালচারাল একাডেমির পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার প্রলয় স্নাল, খারনৈ ইউপি চেয়ারম্যান ওবায়দুল হক, আরবান বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর আবুল আসাদ, বাংলাদেশ জাতীয় হাজং সংগঠনের সভাপতি পল্টন হাজং, সাধারণ সম্পাদক নয়ন হাজং রনি, বাংলাদেশ হাজং ছাত্রসংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি প্রিজম হাজং, হাজং ছাত্র কাউন্সিলের সদস্যসচিব নাঈম হাজং প্রমুখ।
আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি কবি মং এ খেন মংমং বলেন, ‘হাজংরা উৎসবমুখর জাতি। হাজংদের অধিকাংশ উৎসব বিলুপ্তির পথে। তাঁদের ধর্মীয় ও কৃষিভিত্তিক উৎসবগুলোর মধ্যে দেউলী একটি অন্যতম বর্ণিল উৎসব। হাজংরা নিজেদের আত্মপরিচয়, সংস্কৃতির চর্চা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে যেন আরও বেশি যত্নশীল হয় এবং তাঁরা যেন তাঁদের সোনালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতে পারে, এটিই আমাদের এই উৎসব আয়োজনের মূল লক্ষ্য।’
উদ্বোধক মতিলাল হাজং বলেন, ‘দেউলী উৎসব আমাদের আত্মপরিচয়, ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি জীবন্ত প্রতীক হিসেবে কাজ করে। আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থা, এবং ইউনেসকো ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করার জন্য।’
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত হাজং শিল্পীরা নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি তুলে ধরেন।
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় শুরু হয়েছে ২ দিনব্যাপী হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী দেউলী উৎসব। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) উত্তর রানীগাঁও গ্রামে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লেখক ও গবেষক মতিলাল হাজং।
বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষার জন্য ইউনেসকো ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অর্থায়নে আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থা এই উৎসবের আয়োজন করে।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি কবি মং এ খেন মংমং। দোলন হাজংয়ের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মাহমুদুল হাসান, হালুয়াঘাট কালচারাল একাডেমির পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার প্রলয় স্নাল, খারনৈ ইউপি চেয়ারম্যান ওবায়দুল হক, আরবান বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর আবুল আসাদ, বাংলাদেশ জাতীয় হাজং সংগঠনের সভাপতি পল্টন হাজং, সাধারণ সম্পাদক নয়ন হাজং রনি, বাংলাদেশ হাজং ছাত্রসংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি প্রিজম হাজং, হাজং ছাত্র কাউন্সিলের সদস্যসচিব নাঈম হাজং প্রমুখ।
আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি কবি মং এ খেন মংমং বলেন, ‘হাজংরা উৎসবমুখর জাতি। হাজংদের অধিকাংশ উৎসব বিলুপ্তির পথে। তাঁদের ধর্মীয় ও কৃষিভিত্তিক উৎসবগুলোর মধ্যে দেউলী একটি অন্যতম বর্ণিল উৎসব। হাজংরা নিজেদের আত্মপরিচয়, সংস্কৃতির চর্চা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে যেন আরও বেশি যত্নশীল হয় এবং তাঁরা যেন তাঁদের সোনালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতে পারে, এটিই আমাদের এই উৎসব আয়োজনের মূল লক্ষ্য।’
উদ্বোধক মতিলাল হাজং বলেন, ‘দেউলী উৎসব আমাদের আত্মপরিচয়, ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি জীবন্ত প্রতীক হিসেবে কাজ করে। আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থা, এবং ইউনেসকো ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করার জন্য।’
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত হাজং শিল্পীরা নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি তুলে ধরেন।
চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে ১৫টিতেই মনোনয়ন নিশ্চিত করেছে বিএনপি। শুধু একটি আসনে মনোনয়ন ঘোষণা করেনি দলটি। সেটি হচ্ছে, চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) সংসদীয় আসন। এ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে কৌতূহল ও আলোচনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে রাকিব হোসেন বিশাল নামের এক যুবদল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর থানাধীন বাবর রোডের জহুরী মহল্লায় বায়তুল তাইয়োব জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ভোলা-১ (সদর) আসন থেকে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে পার্থর পক্ষে দলীয় নেতা-কর্মীরা ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম দাখিল করেন।৩৪ মিনিট আগে
ঘন কুয়াশার কারণে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করেছে বিআইডব্লিউটিসি। শনিবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে এই নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়।১ ঘণ্টা আগে