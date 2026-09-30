চাঁদা আদায়কারী কয়েকজনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, রাতে ডেকে নিয়ে সবজি বিক্রেতা কিশোরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

চট্টগ্রাম নগরীর খুলশীতে ফুটপাতে সবজি বিক্রি করা এক কিশোরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে খুলশী থানাধীন ওয়্যারলেস কলোনির ৪ নম্বর গলিতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত কিশোরের নাম হৃদয়। তার বয়স আনুমানিক ১৬ বছর। পুলিশ জানায়, হৃদয় তার বাবার সঙ্গে সড়কের পাশে ফুটপাতে ভ্যানগাড়িতে করে সবজি বিক্রি করত। ওই এলাকাতেই তাদের বাসা।
খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুর রহিম বলেন, রাতে বাসায় ভাত খাওয়ার সময় পরিচিত এক যুবক হৃদয়কে ডেকে নিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা হৃদয়কে ছুরিকাঘাতের খবর পান। তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি বলেন, প্রাথমিকভাবে সবজির দোকান থেকে চাঁদাবাজি ও সিনিয়র-জুনিয়র বিরোধের বিষয়টি সামনে এসেছে। ঘটনার বিস্তারিত জানতে তদন্ত চলছে। পাশাপাশি জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে।
স্থানীয়রা জানান, হৃদয় ও তার বাবা ফুটপাতে ভ্যানগাড়িতে করে সবজি বিক্রি করতেন। কয়েক দিন আগে ফুটপাত থেকে চাঁদা আদায়কারী কয়েকজনের সঙ্গে হৃদয়ের ঝগড়া হয়েছিল।
স্থানীয়দের দাবি, ওই বিরোধ মীমাংসার কথা বলে রাতে হৃদয়কে স্থানীয় একটি রাজনৈতিক দলের নেতার কার্যালয়ে ডেকে নেওয়া হয়। সেখান থেকে বের হয়ে বাসায় ফেরার পথে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়।
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