হাসিনাকে ফেরানোর ষড়যন্ত্র চলছে: মীর শাহে আলম

বগুড়ার শিবগঞ্জে ‘গুপ্ত ও নিষিদ্ধদের ষড়যন্ত্র’, পরিকল্পিত সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মশাল মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে উপজেলা চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে শিবগঞ্জ উপজেলা ও পৌর বিএনপি।
সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী এবং বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মীর শাহে আলম।
মীর শাহে আলম বলেন, শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হিসেবে ‘গুপ্ত ও নিষিদ্ধ’ ব্যক্তিরা বিভিন্ন তৎপরতায় যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, দেশের মানুষ শেখ হাসিনাকে আর গ্রহণ করবে না। বিভিন্ন ষড়যন্ত্র কিংবা ভয়ভীতি দেখিয়ে বিএনপিকে দমিয়ে রাখা যাবে না।
বিএনপির আন্দোলন-সংগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে মীর শাহে আলম বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে জনগণের সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করেছে। রাজপথের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দলটি রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে। তাই বিএনপিকে পতনের হুমকি দিয়ে কোনো লাভ হবে না।
দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ, গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং শান্তিশৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে সরকার কাজ করছে বলেও দাবি করেন তিনি। মীর শাহে আলম বলেন, সরকারের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য কিংবা ষড়যন্ত্রের কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।
সমাবেশে সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিওতে হামলার প্রসঙ্গও তোলেন মীর শাহে আলম। তিনি দাবি করেন, ওই ঘটনায় নিজেরাই হামলা করে বিএনপির ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ওই ঘটনায় জামায়াতের একজন সংসদ সদস্যের জামাই গ্রেপ্তার হয়েছেন। এসব ঘটনা থেকে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।
এর আগে সন্ধ্যার পর উপজেলা চত্বর থেকে মশাল মিছিল বের করেন বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা। বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা এতে অংশ নেন। মিছিলটি উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়।
পরে উপজেলা চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতা-কর্মীসহ স্থানীয় সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ থেকে বক্তারা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি আবাসিক মাদ্রাসার ছাদে বিদ্যুতায়িত হয়ে পাঁচ শিক্ষার্থী দগ্ধের ঘটনায় মোহনা আক্তার জিদনী (১৪) নামে আরও এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এ ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হলো।৫ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে নির্জন মাঠের রাস্তায় খড় দিয়ে ঢেকে রাখা অজ্ঞাত এক যুবকের (৩০) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটির শরীরের বিভিন্ন অংশ শিয়ালে খুবলে খাচ্ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মরদেহটি দুই থেকে তিন দিনের পুরোনো। আজ বুধবার সকাল সোয়া ৬টার দিকে উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের কামালপুর সাতবিল মাঠ এলাকার মাঠের৬ মিনিট আগে
কুমিল্লায় কিশোর গ্যাং ও উঠতি বয়সী বখাটেদের বিরুদ্ধে ফের রাতভর অভিযান চালিয়েছে জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত জেলার ১৮টি থানায় পরিচালিত এ অভিযানে আরো ৩৭৯ জনকে আটক করা হয়েছে।৮ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা ও মিছিল করার অভিযোগে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৩৩ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেছে পুলিশ। মামলায় সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, সাবেক পৌর মেয়র ও ছয় ইউপি চেয়ারম্যানকে আসামি করা হয়েছে।১৫ মিনিট আগে