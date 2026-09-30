Ajker Patrika
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কুষ্টিয়া

ভেড়ামারায় পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদেশি রিভলবার ও গুলি উদ্ধার

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি 
ভেড়ামারায় পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদেশি রিভলবার ও গুলি উদ্ধার
উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বিদেশি রিভলবার ও পাঁচটি গুলি উদ্ধার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-১২।

এসআরবি-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টা ৫ মিনিটে এসআরবি-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডারের নেতৃত্বে একটি আভিযানিক দল ভেড়ামারা উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের বারো মাইল বালুর ঘাট এলাকায় অভিযান চালায়।

অভিযানকালে পদ্মা নদীর তীরে বালু ব্যবসায়ী মো. সিদ্দিক মালিথার (৫০) টিনের ঘরের বেড়ার উত্তর পাশের খালি জায়গা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বিদেশি রিভলবার ও পাঁচটি গুলি উদ্ধার করা হয়।

এসআরবি-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের পক্ষ থেকে রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গুলির বিষয়ে ভেড়ামারা থানায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে এসআরবি-১২।

বিষয়:

গুলিকুষ্টিয়াঅস্ত্রখুলনা বিভাগজেলার খবরস্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন
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