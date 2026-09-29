ছুটি ঘোষণা হতে পারে ২২ অক্টোবরও, দুর্গাপূজায় মিলতে পারে ৫ দিনের ছুটি

এবারের দুর্গাপূজায় টানা পাঁচ দিনের ছুটি মিলতে পারে। পূজার ছুটির পর দুদিন সাপ্তাহিক ছুটির আগের দিন ছুটি ঘোষণা হলে পূজার ছুটি বাড়বে।
২০২৬ সালের সরকারি ছুটির তালিকায় আগামী ২০ অক্টোবর নবমী উপলক্ষে নির্বাহী আদেশে এবং ২১ অক্টোবর দশমী উপলক্ষে সাধারণ ছুটি নির্ধারণ করা হয়েছে। ২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার অফিস খোলা। পরের দুই দিন ২৩ ও ২৪ অক্টোবর শুক্র-শনিবারের সাপ্তাহিক ছুটি। এই ছুটির আগে ২২ অক্টোবর ছুটি ঘোষণা করা হতে পারে বলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা আভাস দিয়েছেন।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ২২ অক্টোবরের ছুটি নিয়ে সরকারের ভেতর আলোচনা চলছে। ওই দিন নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা করতে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব করবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। মন্ত্রিসভা এই প্রস্তাব অনুমোদন করলে ছুটি ঘোষণা করা হবে।
২২ অক্টোবর নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা করা হলে এবারের দুর্গাপূজায় ২০ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত টানা পাঁচ দিনের ছুটি পাওয়া যাবে।
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